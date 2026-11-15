 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

LIONS DAILY: Amon-Ra St. Brown embraces being football ambassador to Germany: 'It's my duty'

Nov 15, 2026 at 07:54 AM

Detroit Lions depth chart today vs. Patriots: Will LG return to starting OL?

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 15, 2026

Lions star Amon-Ra St. Brown wears lederhosen on arrival to Munich stadium for game vs Patriots

Associated Press | November 15, 2026

Spieltag! How to watch and 3 things to watch for Detroit Lions vs. New England Patriots

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 15, 2026

Detroit Lions fans aiming to 'take over the stadium' in Germany

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 14, 2026

Wojo: Lions and fans came to Germany thirsty, hope to leave fulfilled

Detroit News, The (MI) | Bob Wojnowski | November 14, 2026

How Lions maximized trip to Munich and cemented status as 'Germany's team'

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 14, 2026

Lions elevate LB Owen Pappoe from practice squad for Patriots game

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 14, 2026

Lions bring Detroit to Munich with fan fest: 'This feels like home'

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 14, 2026

Lions owner Sheila Hamp taps keg, predicts 'blue wave' in Munich

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 14, 2026

Lions elevate linebacker depth for Germany game vs. Patriots

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 14, 2026

Lions owner blown away by fan presence in Munich as she joins keg-tapping fun

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 14, 2026

Lions GM Brad Holmes explains team’s trade deadline decision-making

The New York Times | Colton Pouncy | November 14, 2026

3 days in Munich: Journaling getting here and what it’s been like to cover the run up to Lions vs. Patriots as an independent reporter

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 14, 2026

Detroit Lions updated depth chart: Week 10 vs. Patriots in Germany

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 15, 2026

New England Patriots vs. Detroit Lions preview: 6 key stats

SB Nation - Pride of Detroit | Al Karsten | November 14, 2026

Detroit Lions elevate LB Owen Pappoe for Week 10 vs. Patriots

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 14, 2026

NFL Week 10 expert picks, predictions: Moneyline, against the spread

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 14, 2026

INTERVIEW: Miriam Brown beams with pride as son Amon-Ra St. Brown plays NFL game on German grass

The Brad Galli Show | November 15, 2026

Fox 2 News Weekend - Lions fans gather in Munich for Honolulu Takeover

WJBKDT (FOX) | November 15, 2026

Inside Allianz Arena: Amon-Ra St. Brown’s German homecoming as Lions chase fifth straight win

The Brad Galli Show | November 15, 2026

NFL Matchup - Lions-Patriots Preview

ESPN (ESPN) | November 15, 2026

CBS News Detroit - Lions take on the Patriots in Munich

WWJ (CBS) | November 14, 2026

Lions Head Coach Dan Campbell 1-on-1 in Germany

Fox 2 Detroit | November 14, 2026

St. Brown headlines Lions Fan Fest, as food trucks and Ford Field experience bring Detroit to Munich

The Brad Galli Show | November 14, 2026

7 News Detroit This Morning Weekend Edition - Lions arrive in Germany for matchup with the Patriots

WXYZ (ABC) | November 14, 2026

Amon-Ra St. Brown embraces being football ambassador to Germany: 'It's my duty'

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 14, 2026

Lions scouting report vs New England Patriots for NFL Germany game

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 14, 2026

Will stranded Detroit Lions fans make it to Germany for the big game?

Detroit Free Press (MI) | Beki San Martin | November 13, 2026

Dan Campbell: Jared Goff chest injury not related to blocking

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 13, 2026

Wojo: Germany embraces Amon-Ra St. Brown, its favored Lion

Detroit News, The (MI) | Bob Wojnowski | November 14, 2026

Lions fans dodge flight delays at DTW, head to Germany for Sunday game

Detroit News, The (MI) | Max Reinhart | November 13, 2026

Predictions: Lions vs. New England Patriots

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 14, 2026

Lions veteran doesn’t hesitate when asked about defensive line’s dominance

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 13, 2026

3 burning questions: Can the Lions exploit New England’s turnover issues?

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 14, 2026

Untold stories of Detroit Lions WR Amon-Ra St. Brown's German upbringing

ESPN.com | Eric Woodyard | November 14, 2026

Lions’ Amon-Ra St. Brown takes center stage in Munich in a special kind of homecoming

The New York Times | Colton Pouncy | November 13, 2026

Amon-Ra St. Brown eyes 2028 Olympics flag football run for Germany, maybe with his brother

NFL.com | November 13, 2026

Detroit Lions 2027 Draft Watch: 3 prospects to watch Week 11 of the college football season

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 14, 2026

Detroit Lions fans confidence dips after quiet trade deadline

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 14, 2026

Fox 2 News Weekend - Ripple effects from nationwide flight grounding

WJBKDT (FOX) | November 14, 2026

CBS News Detroit at 11pm - Amon-Ra St. Brown returns to Germany

WWJ (CBS) | November 13, 2026

Amon-Ra St. Brown planning German-themed TD celebration for Munich

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 13, 2026

Amon-Ra St. Brown questionable for Lions' Germany game vs Patriots

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 13, 2026

Dan Campbell loving Germany, will be 'sick to our stomachs' if Lions lose

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 13, 2026

Lions' Amon-Ra St. Brown 'the face of American football' in Germany

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 13, 2026

Flag football among hot topics upon Lions’ arrival in Munich

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 13, 2026

Lions ‘very confident’ in ability to acclimate for Patriots game in Munich

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 13, 2026

Dan Campbell pitches football, Lions to German fans

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 13, 2026

Lions' Dan Campbell delivers lesson in how not to use German profanity

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 13, 2026

Overheard on Lions’ first day in Germany: Looking for schnitzel and a beer

MLive.com | Benjamin Raven | November 13, 2026

Lions list 2 players as questionable, but star WR is excited to play in Munich

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 13, 2026

Lions spread their love of Detroit and fans in Germany: ‘It’s pretty inspiring’

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 13, 2026

‘Dream come true’: Amon-Ra St. Brown feels a duty to grow football in Germany

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 13, 2026

Lions confident in travel plan to Germany, know they’ll be sick with no win

MLive.com | Benjamin Raven | November 13, 2026

Lions DC turns to familiar source to help get newest defender game-ready

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 13, 2026

Dan Campbell shares humorous try at using German profanity in message to Lions

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 13, 2026

Roger McCreary: "We hear the noise." Trade deadline "shows how much they trust us."

Audacy | Will Burchfield | November 13, 2026

Honolulu blue in Bavaria: The Lions’ Munich moment, powered by wins and a German-speaking star

Associated Press | Ken Maguire | November 13, 2026

Amon-Ra St. Brown eyes a 2028 Olympics flag football run for Germany, maybe with his brother too

Associated Press | Ken Maguire | November 13, 2026

Mr. Ambassador: Lions star receiver Amon-Ra St. Brown’s German connections run deep

Associated Press | Ken Maguire | November 13, 2026

Dan Campbell confident Lions’ Germany travel plans will have them ready vs. Patriots

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 13, 2026

Lions, Patriots Week 10 injury designations: Amon-Ra St. Brown questionable; sure, ok

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 13, 2026

What it’s like to witness Dan Campbell win over a room of German reporters

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 13, 2026

Setting the scene: St. Brown’s star power shines brightly, Campbell has German media eating out of his hand

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 13, 2026

The Pat McAfee Show - Lions favored in Lions-Patriots matchup

ESPN 4 | November 13, 2026

Get Up - Lions-Patriots Preview

ESPNEWS (ESPN News) | November 13, 2026

Fox 2 News The Noon - Lions to take on the Patriots in Germany for international game

WJBKDT (FOX) | November 13, 2026

First Take - Lions-Patriots Preview

ESPN (ESPN) | November 13, 2026

Related Content

news

LIONS DAILY: K Jake Bates expects to have a 'pinch-me moment' Sunday

news

LIONS DAILY: Detroit collects third consecutive NFC special teams player of the week

news

LIONS DAILY: Film review: Offensive and defensive takeaways from win over Dolphins

news

LIONS DAILY: A familiar connection gives Detroit's newest safety a head start

news

LIONS DAILY: Rookie Moore makes good on increased role with 2 sacks

news

LIONS DAILY: A smile, a chip and a sense of urgency drive this rookie defender

news

LIONS DAILY: Why Detroit taps into all levels of football for creative play calls

news

LIONS DAILY: Detroit scores back-to-back NFC special teams player of the week honors

news

LIONS DAILY: Campbell challenged offense to run for 200 against Vikings. Everyone delivered

news

LIONS DAILY: PFF grades, snap counts: RBs, rookies deliver in contentious division matchup

news

LIONS DAILY: Run game slams door on Vikings in slugfest

Advertising