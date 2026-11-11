 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

LIONS DAILY: Film review: Offensive and defensive takeaways from win over Dolphins

Nov 11, 2026 at 10:00 AM

Detroit Lions quietly changed terms to Andre Cisco trade

Detroit Free Press (MI) | Detroit Free Press | November 11, 2026

Lions-Patriots preview: Can New England bounce back from ugly loss?

MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 11, 2026

It felt like a year the Lions would make more moves — time to see whether they have enough

The New York Times | Colton Pouncy | November 11, 2026

On deck: Defending AFC Champion Patriots trying to navigate relentless injuries on offense

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 11, 2026

Lions stand pat at NFL trade deadline as NFC North gets tougher

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 10, 2026

Lions trade deadline analysis: Most of last 10 Super Bowl winners didn’t add needle-mover

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 10, 2026

Terms of trade for Andre Cisco changed; here's what Lions sent Jets

The Detroit News | Richard Silva | November 10, 2026

Lions quiet at trade deadline after earlier move for Andre Cisco

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 10, 2026

Brad Holmes, Lions stand pat, with impact defensive players on move at deadline

Audacy | Will Burchfield | November 10, 2026

By the Numbers: The NFL’s Germany push rolls on as the Lions and Patriots head to Munich

Associated Press | Ken Maguire | November 11, 2026

Column: At trade deadline, Lions GM Brad Holmes doubles down on September messaging: ‘We like the guys we have’

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 10, 2026

Fox 2: First and North - Lions acquire Jets S Andre Cisco

WJBKDT (FOX) | November 11, 2026

Fox 2: First and North - Lions get emotional win vs. the Dolphins, 19-9

WJBKDT (FOX) | November 11, 2026

Fox 2 News Edge - Lions treating international game as a business trip

WJBKDT (FOX) | November 10, 2026

FOX 2 The Sports Office - Lions only make one trade before the deadline

WJBKDT (FOX) | November 10, 2026

7 News Detroit at 6pm - Lions trade deadline moves

WXYZ (ABC) | November 10, 2026

Detroit Lions safety Kerby Joseph won't make return in Germany

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 10, 2026

Kerby Joseph injury: Lions safety won't return in Munich game

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 10, 2026

When do the Lions get to Germany? Dan Campbell details travel plans

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 10, 2026

NFL trade deadline odds tracker: Will Lions boost ‘D’? Where does Jonathan Taylor land?

MLive.com | Carl Carchia | November 10, 2026

Lions favored in international game? Here’s what oddsmakers think

MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 10, 2026

Lions’ NFC North rival trades for familiar face to try and solve QB woes

MLive.com | Benjamin Raven | November 10, 2026

‘You see it’: Lions DL is all the way back and playing best football of career

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 10, 2026

Detroit Lions don’t expect All-Pro safety to play vs. Patriots in Germany

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 10, 2026

NFL Week 10 power rankings: Lions keep winning, but is this offense good enough?

MLive.com | Kory Woods | November 10, 2026

Dan Campbell benched Mahogany to uphold Lions' culture: "We stick by what we say we’re gonna do here"

Audacy | November 10, 2026

Detroit Lions film review: Offensive and defensive takeaways from win over Dolphins

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 10, 2026

For the Detroit Lions, ugly wins are a thing of beauty

SB Nation - Pride of Detroit | Ryan Mathews | November 10, 2026

NFL Week 10 power rankings: Despite 4 straight wins, Detroit Lions sit behind NFC North rivals

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 10, 2026

Detroit Lions Kerby Joseph won’t play in Germany

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 10, 2026

Related Content

news

LIONS DAILY: A familiar connection gives Detroit's newest safety a head start

news

LIONS DAILY: Rookie Moore makes good on increased role with 2 sacks

news

LIONS DAILY: A smile, a chip and a sense of urgency drive this rookie defender

news

LIONS DAILY: Why Detroit taps into all levels of football for creative play calls

news

LIONS DAILY: Detroit scores back-to-back NFC special teams player of the week honors

news

LIONS DAILY: Campbell challenged offense to run for 200 against Vikings. Everyone delivered

news

LIONS DAILY: PFF grades, snap counts: RBs, rookies deliver in contentious division matchup

news

LIONS DAILY: Run game slams door on Vikings in slugfest

news

LIONS DAILY: Rookie embraces limited role while working toward a bigger impact

news

LIONS DAILY: How valuable is Detroit's scout team? It was a major key in win over Packers

news

LIONS DAILY: Goff welcomes 'cat-and-mouse chess game' with unbeaten Vikings

Advertising