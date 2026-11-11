LIONS DAILY: Film review: Offensive and defensive takeaways from win over Dolphins

Detroit Free Press (MI) | Detroit Free Press | November 11, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 11, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | November 11, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 11, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 10, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 10, 2026
The Detroit News | Richard Silva | November 10, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 10, 2026
Audacy | Will Burchfield | November 10, 2026
Associated Press | Ken Maguire | November 11, 2026
Column: At trade deadline, Lions GM Brad Holmes doubles down on September messaging: ‘We like the guys we have’
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 10, 2026
WJBKDT (FOX) | November 11, 2026
WJBKDT (FOX) | November 11, 2026
WJBKDT (FOX) | November 10, 2026
WJBKDT (FOX) | November 10, 2026
WXYZ (ABC) | November 10, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 10, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 10, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 10, 2026
MLive.com | Carl Carchia | November 10, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 10, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | November 10, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 10, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 10, 2026
MLive.com | Kory Woods | November 10, 2026
Dan Campbell benched Mahogany to uphold Lions' culture: "We stick by what we say we’re gonna do here"
Audacy | November 10, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 10, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Ryan Mathews | November 10, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 10, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 10, 2026