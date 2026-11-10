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The Daily Drive

LIONS DAILY: A familiar connection gives Detroit's newest safety a head start

Nov 10, 2026 at 11:00 AM

Dan Campbell talks Lions OG Christian Mahogany after benching

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 09, 2026

Detroit Lions at NFL trade deadline: Latest news, rumors and updates

Detroit Free Press | November 10, 2026

A familiar connection gives the Lions’ newest safety a head start

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 09, 2026

Lions waive young tight end to make room for safety acquired in trade

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 09, 2026

Dan Campbell is focused on Patriots, not travel as Lions prepare for trip to Germany

Associated Press | Bob Tripi | November 10, 2026

Five cornerbacks who could be trade fits for Detroit Lions

Audacy | November 09, 2026

NFC Playoff Picture: Lions move up following Vikings loss

SB Nation - Pride of Detroit | Matt Warren | November 09, 2026

Teams interested in Sam LaPorta believe Lions want to ‘work out a long-term deal’

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 09, 2026

Discussion: What is your dream trade deadline move for the Detroit Lions?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 10, 2026

Lions at the trade deadline: Discussing with Nolan Bianchi of Detroit News what moves they can make

Brad Galli Show | YouTube | November 09, 2026

NFL Live - Jets agree to trade safety Andre Cisco to Lions

ESPN 4 | November 09, 2026

Fox 2 News Edge - Lions complete trade for Andre Cisco

WJBKDT (FOX) | November 10, 2026

FOX 2 News 10PM - Lions acquire Andre Cisco

WJBKDT (FOX) | November 10, 2026

CBS News Detroit at 6am - Lions take on Patriots in Germany on Sunday

WWJ (CBS) | November 10, 2026

CBS News Detroit at 11pm - Lions beat Dolphins 19-9 on Sunday

WWJ (CBS) | November 09, 2026

ABC News - Lions make first move on Monday afternoon

WXYZ (ABC) | November 10, 2026

7 News Detroit This Morning 6am - Lions acquire S Andre Cisco from Jets

WXYZ (ABC) | November 10, 2026

7 News Detroit at 6pm - Lions on 4-game win streak

WXYZ (ABC) | November 09, 2026

Local 4 News at 4:30a - Lions turn focus to trade deadline after Miami win

WDIV (NBC) | November 10, 2026

Local 4 News at 5a - Trade deadline at 4pm today

WDIV (NBC) | November 10, 2026

Detroit Lions add some security at safety with trade for Andre Cisco

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 09, 2026

Detroit Lions trade rumors and live updates at 2026 NFL trade deadline

Detroit Free Press (MI) | Detroit Free Press | November 09, 2026

Detroit Lions swing trade for safety Andre Cisco: Report

Detroit Free Press | November 09, 2026

NFL trade deadline: 10 players Detroit Lions could target for upgrades

Detroit Free Press | Dave Birkett | November 09, 2026

Dan Campbell honors Jack Campbell with game ball after Lions' Miami win

Detroit Free Press | Amy Huschka | November 09, 2026

Lions waive fan favorite Jackson Meeks after Andre Cisco trade

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 09, 2026

Lions' Dan Campbell: Ball in Christian Mahogany's court after benching

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 09, 2026

Lions finalizing trade to land safety Andre Cisco from Jets

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 09, 2026

Lions to land safety Andre Cisco in trade with Jets: reports

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 09, 2026

Final Drive: Lions 'in a groove' and finding new ways to win

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 09, 2026

Dan Campbell says ‘the ball’s in his court’ after benching Lions starter

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 09, 2026

PFF grades, snap counts: Lions D-line feasts on lowly Dolphins

MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 09, 2026

Detroit Lions trade for some secondary help, add Jets veteran

MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 09, 2026

3 things we learned: Lions rookie shows more reason for increased chances

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 09, 2026

Lions-Dolphins featured punter feat that hasn’t happened since 1950

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 09, 2026

Lions owner speaks about Jack Campbell in rare postgame locker room address

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 09, 2026

Detroit Lions grades vs. Dolphins: Defense answers the call in a win for No. 46

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 09, 2026

Sources: Jets trade safety Andre Cisco to injury-plagued Lions

ESPN.com | ESPN | November 09, 2026

After Lions guard Christian Mahogany benched, Dan Campbell says ‘ball’s in his court’

The New York Times | Colton Pouncy | November 09, 2026

Trade: Lions acquire Andre Cisco from Jets to deepen secondary

Audacy | Will Burchfield | November 09, 2026

Andre Cisco Trade Grades: Lions Add Depth to Their Secondary

Sports Illustrated | Matt Verderame | November 09, 2026

Three and Out: Hot seat to red hot, Lions’ defense leading the way, plus some thoughts on Mahogany’s benching

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 09, 2026

Reports: Detroit Lions acquiring safety Andre Cisco for late-round draft pick

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 09, 2026

Detroit Lions trade for veteran safety from Jets

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 09, 2026

Detroit Lions trade deadline 2026: Tracking every rumor

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 09, 2026

Reacting to the Detroit Lions’ win vs. Dolphins, Christian Mahogany’s benching

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 09, 2026

Lions owner Sheila Hamp speaks up in emotional post-game video

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 09, 2026

Detroit Lions Week 9 snap counts: Malcolm Rodriguez, Rock Ya-Sin step into larger roles

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 09, 2026

Lions acquire Jets safety Andre Cisco ahead of trade deadline: 'He knows our system,' says Campbell

Brad Galli Show | November 09, 2026

NFL Live - Lions trade for Jets S Andre Cisco

ESPN (ESPN) | November 09, 2026

Big Day with Peter Schrager - Lions trade for Jets S Andre Cisco

ESPN (ESPN) | November 09, 2026

The Pat McAfee Show - Lions trade for Jets S Andre Cisco

ESPN 4 | November 09, 2026

Fox 2 News Morning: Good Day Detroit - Inside the locker room with the Lions

WJBKDT (FOX) | November 09, 2026

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