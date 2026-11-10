LIONS DAILY: A familiar connection gives Detroit's newest safety a head start

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 09, 2026
Detroit Free Press | November 10, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 09, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 09, 2026
Associated Press | Bob Tripi | November 10, 2026
Audacy | November 09, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Matt Warren | November 09, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 09, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 10, 2026
Brad Galli Show | YouTube | November 09, 2026
ESPN 4 | November 09, 2026
WJBKDT (FOX) | November 10, 2026
WJBKDT (FOX) | November 10, 2026
WWJ (CBS) | November 10, 2026
WWJ (CBS) | November 09, 2026
WXYZ (ABC) | November 10, 2026
WXYZ (ABC) | November 10, 2026
WXYZ (ABC) | November 09, 2026
WDIV (NBC) | November 10, 2026
WDIV (NBC) | November 10, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 09, 2026
Detroit Free Press (MI) | Detroit Free Press | November 09, 2026
Detroit Free Press | November 09, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | November 09, 2026
Detroit Free Press | Amy Huschka | November 09, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 09, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 09, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 09, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 09, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 09, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 09, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 09, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 09, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 09, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 09, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 09, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 09, 2026
ESPN.com | ESPN | November 09, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | November 09, 2026
Audacy | Will Burchfield | November 09, 2026
Sports Illustrated | Matt Verderame | November 09, 2026
Three and Out: Hot seat to red hot, Lions’ defense leading the way, plus some thoughts on Mahogany’s benching
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 09, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 09, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 09, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 09, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 09, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 09, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 09, 2026
Brad Galli Show | November 09, 2026
ESPN (ESPN) | November 09, 2026
ESPN (ESPN) | November 09, 2026
ESPN 4 | November 09, 2026
WJBKDT (FOX) | November 09, 2026