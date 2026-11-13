 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

LIONS DAILY: K Jake Bates expects to have a 'pinch-me moment' Sunday

Nov 13, 2026 at 09:30 AM

Lions K Jake Bates expects to have a 'pinch-me moment' Sunday

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | November 13, 2026

For Lions WR Amon-Ra St. Brown, Germany game is a return to football roots

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 13, 2026

Lions-Patriots Week 10 score predictions from MLive’s beat writers

MLive.com | Jacob Richman | November 13, 2026

NFC North: Bears win division? Cousins has Vikes in command?

ESPN.com | Courtney Cronin | November 13, 2026

Missing Jack Campbell, Shaun Dion Hamilton steadied Lions' LBs in 'The Breakfast Club'

Audacy | Will Burchfield | November 13, 2026

Lions rule out CB D.J. Reed, C Cade Mays ahead of Germany game

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | November 12, 2026

New Lions S Andre Cisco will bring his own German connection to Munich

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 12, 2026

Taxes and taxiing: Detroit Lions share excitement, reservations about international play

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 12, 2026

Lions rule out 3 players for game vs. Patriots in Germany

The Detroit News | Richard Silva | November 12, 2026

Munich feels 'different vibe' with Lions fans taking over Germany

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 12, 2026

Is Amon-Ra St. Brown German? Explaining Lions WR's ties to Deutschland

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 12, 2026

Lions rule out 3 players vs. Patriots, Jared Goff full participant in practice

MLive.com | Jacob Richman | November 12, 2026

Lions’ final practice before Munich trip comes with notable absences

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 12, 2026

From historic pubs to pop-up shops, the Honolulu blue wave made it to Munich

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 12, 2026

Why Lions OC isn’t satisfied with strong finishes during win streak

MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 12, 2026

Drake Maye’s turnover issues mean nothing to Lions DC

MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 12, 2026

Lions’ secondary is thriving after a bold move behind the scenes

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 12, 2026

How are the Detroit Lions navigating their trip to Germany?

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 12, 2026

A big Munich test for the Lions and Patriots as injuries loom for New England

Associated Press | Ken Maguire | November 13, 2026

Detroit Lions vs. New England Patriots preview, prediction: On Paper

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 13, 2026

Lions, Patriots Week 10 injury report: 3 Lions players ruled OUT for Germany game

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 12, 2026

NFL predictions: 4 keys to a Lions victory over the Patriots in Week 10

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 13, 2026

Fox 2 News Morning - Lions ready for long game stretch ahead

WJBKDT (FOX) |November 13, 2026

The Mina Kimes Show featuring Lenny - Lions-Patriots Preview

ESPNEWS (ESPN News) | November 12, 2026

FOX 2 The Sports Office - Lions-Patriots Preview

WJBKDT (FOX) | November 12, 2026

Barry Sanders taps a keg, Lions fans sing fight song in Hofbräuhaus takeover in Germany

The Brad Galli Show | November 12, 2026

Local 4 News - Lions players to be strategic about Germany trip acclimation

WDIV (NBC) | November 12, 2026

Go inside the Detroit Lions exclusive Munich merchandise shop in Germany

The Brad Galli Show | November 12, 2026

First Take - Lions-Patriots Preview

ESPN (ESPN) | November 12, 2026

INTERVIEW: Lions kicker Jake Bates & punter Jack Fox on winning NFC Special Teams Player of the Week

The Brad Galli Show | November 12, 2026

INTERVIEW: Juice Scruggs says Lions 'knew the type of player I was,' and it's paying off in big way

The Brad Galli Show | November 12, 2026

Related Content

news

LIONS DAILY: Detroit collects third consecutive NFC special teams player of the week

news

LIONS DAILY: Film review: Offensive and defensive takeaways from win over Dolphins

news

LIONS DAILY: A familiar connection gives Detroit's newest safety a head start

news

LIONS DAILY: Rookie Moore makes good on increased role with 2 sacks

news

LIONS DAILY: A smile, a chip and a sense of urgency drive this rookie defender

news

LIONS DAILY: Why Detroit taps into all levels of football for creative play calls

news

LIONS DAILY: Detroit scores back-to-back NFC special teams player of the week honors

news

LIONS DAILY: Campbell challenged offense to run for 200 against Vikings. Everyone delivered

news

LIONS DAILY: PFF grades, snap counts: RBs, rookies deliver in contentious division matchup

news

LIONS DAILY: Run game slams door on Vikings in slugfest

news

LIONS DAILY: Rookie embraces limited role while working toward a bigger impact

Advertising