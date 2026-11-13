LIONS DAILY: K Jake Bates expects to have a 'pinch-me moment' Sunday

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | November 13, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 13, 2026
MLive.com | Jacob Richman | November 13, 2026
ESPN.com | Courtney Cronin | November 13, 2026
Audacy | Will Burchfield | November 13, 2026
Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | November 12, 2026
Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 12, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 12, 2026
The Detroit News | Richard Silva | November 12, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 12, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 12, 2026
MLive.com | Jacob Richman | November 12, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 12, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 12, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 12, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 12, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 12, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 12, 2026
Associated Press | Ken Maguire | November 13, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 13, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 12, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 13, 2026
WJBKDT (FOX) |November 13, 2026
ESPNEWS (ESPN News) | November 12, 2026
WJBKDT (FOX) | November 12, 2026
The Brad Galli Show | November 12, 2026
WDIV (NBC) | November 12, 2026
The Brad Galli Show | November 12, 2026
ESPN (ESPN) | November 12, 2026
INTERVIEW: Lions kicker Jake Bates & punter Jack Fox on winning NFC Special Teams Player of the Week
The Brad Galli Show | November 12, 2026
The Brad Galli Show | November 12, 2026