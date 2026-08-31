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The Daily Drive

LIONS DAILY: 7 thoughts on Detroit's initial 53-man roster

Aug 31, 2026 at 10:00 AM

Detroit Lions' 53-man roster analysis: Feel-good story makes the cut

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 31, 2026

Where did the Lions' roster get better? And what are its weak spots?

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | August 31, 2026

This omen from NFL preseason might be most encouraging for 2026 Lions

Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | August 31, 2026

Kerby Joseph, Brian Branch on PUP with injuries, will miss Lions games

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 30, 2026

Lions cut Luke Altmyer, opening door for Josh Dobbs to be backup QB

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 30, 2026

Lions roster cuts: Every transaction made to set 53-man roster in 2026

Detroit Free Press | Marlowe Alter | August 30, 2026

Dan Campbell 'not worried' about Lions K Jake Bates after missed PATs

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 30, 2026

2026 Detroit Lions' initial 53-man roster: see who made the cut

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 30, 2026

Cade Mays lands on IR to start season; explaining when he can return

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 30, 2026

Brian Branch, Kerby Joseph begin season on PUP; here’s what that means

The Detroit News | Richard Silva | August 30, 2026

Luke Altmyer waived by Lions as part of roster cutdown moves: report

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 30, 2026

Luke Altmyer waived by Lions as part of roster cutdown moves

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 30, 2026

Jackson Meeks makes Lions' initial roster after position change

The Detroit News | Richard Silva Nolan | August 30, 2026

Lions roster tracker: Latest updates as Detroit sets initial unit

The Detroit News | Richard Silva Nolan | August 30, 2026

Former Lions UDFA waived by Cardinals following lost season

MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026

Former Lions fifth-round pick released by AFC North contender

MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026

Ex-Lions practice squad edge rusher cut by Chargers after busy preseason

MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026

7 thoughts on the Detroit Lions’ initial 53-man roster

MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026

Pair of former Lions players back on market after Buccaneers cuts

MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026

Former Michigan State LB released by Lions after battle for roster spot

MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026

Falcons waive former Eastern Michigan standout, release ex-Lions LB

MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026

Detroit Lions set initial roster: Starting safety duo to open season on PUP

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 30, 2026

Former Lions cornerback released by Jaguars, could join 11th NFL team

MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026

Ex-Lions WR, Pro Bowler cut by 49ers after less than a month

MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026

Former Lions CB released after brief stint with Patriots

MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026

Former Lions RB back on market after brief stint with new team

MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026

Ex-Lions third-round QB pick fails to make initial roster in Tennessee

MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026

Lions reportedly waive rookie QB after backup battle

MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026

Lions keep TE who switched from WR this offseason on initial roster

MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026

Lions reportedly waive versatile offensive lineman after strong finish to camp

MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026

Lions expected to part ways with veteran WR who had experience with new OC

MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026

Lions make unexpected cut to secondary with Michigan native missing initial roster

MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026

Two ex-Lions defenders cut by Rams after short-lived stint

MLive.com (MI) | Jacob Richman | August 30, 2026

Lions reportedly waive 2026 draft pick after underwhelming training camp

MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026

Lions make familiar roster-cut decision with veteran defensive lineman

MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026

Lions reportedly cut veteran defender as 53-man roster takes shape

MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026

Lions cut tight end for second straight season, per report

MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026

Former Lions QB reportedly hits free agency again after latest roster cut

MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026

Detroit Lions cuts tracker: Attention turns to roster moves ahead of busy day

MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026

Veteran impresses with composure and conviction in bid for Lions QB2 job

MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026

Lions 53-man roster analysis: Surprise cuts and 4 players who earned their spots

The New York Times | Colton Pouncy | August 31, 2026

Detroit Lions roster reactions: Biggest surprises, where I went wrong with my projection, and lingering questions

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 30, 2026

Detroit Lions 53-man roster: 6 stunning choices

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

2026 Detroit Lions establish initial 53-man roster

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

Lions to place Brian Branch, Kerby Joseph on reserve/PUP, both to miss 4 games

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

Detroit Lions make decision on backup QB job, waive Luke Altmyer

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

Detroit Lions waiving CB Nick Whiteside

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

Detroit Lions to release veteran WR Greg Dortch

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

Detroit Lions roster cuts: Veteran LB, young TE among first moves

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

2026 Detroit Lions practice squad, waiver wire tracker

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 30, 2026

2026 Detroit Lions final roster bubble predictions on defense

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

Fox 2 News Morning - Lions TE Jackson Meeks and Lions RB Jacob Saylors make the final 53-man roster

WJBKDT (FOX) | August 31, 2026

Local 4 News - Lions announce final 53-man roster

WDIV (NBC) | August 31, 2026

FOX 2 News - Lions announce final 53-man roster

WJBKDT (FOX) | August 31, 2026

Sports Final Edition - Lions announce final 53-man roster

WDIV (NBC) | August 31, 2026

FOX 2 Sports Works - Lions surprise roster cuts

WJBKDT (FOX) | August 30, 2026

Local 4 News - Lions suspected roster cuts

WDIV (NBC) | August 30, 2026

7 News Detroit - Lions suspected roster cuts

WXYZ (ABC) | August 30, 2026

Fox 2 News Weekend - Lions final preseason game recap

WJBKDT (FOX) | August 30, 2026

Lions winners, losers as Josh Dobbs, Jacob Saylors boost backup odds

Detroit Free Press | Rainer Sabin | August 30, 2026

Lions 'comfortable' with Jacob Saylors opening season as Jahmyr GIbbs' backup

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 30, 2026

Lions close preseason with clarity on roster battles: 'Could just feel it'

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 29, 2026

Josh Dobbs rolls as Lions backup QB in preseason win over Colts

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 29, 2026

Lions 53-man roster projection: Who's in, out after preseason finale?

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 29, 2026

Lions WR Lucky Jackson makes late surge in roster battle

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | August 29, 2026

Dan Campbell backs Jake Bates after missed PATs: 'He'll be fine'

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 29, 2026

Stock Watch: Splash plays headline Lions' preseason win vs. Colts

The Detroit News | Richard Silva | August 29, 2026

Josh Dobbs takes control of backup QB battle as Lions beat Colts

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 29, 2026

Here's who is (and isn't) dressed for Lions' preseason finale at Colts

The Detroit News | Richard Silva | August 29, 2026

Detroit Lions stock report: Risers, fallers after win vs. Colts

MLive.com (MI) | Kory Woods | August 30, 2026

Overheard inside the Lions’ locker room: Sick feeling and some are muddy

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 29, 2026

Lions comfortable with RB offerings if veteran is unavailable to open season

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 29, 2026

Inside the wild next 24 hours for Detroit Lions ahead of roster cuts

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 29, 2026

Final Detroit Lions roster projection: Secondary depth concerns lead to changes

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 29, 2026

Former Lions TE released by Bills months after signing

MLive.com (MI) | Kory Woods | August 29, 2026

Lions survive 4 turnovers to win preseason finale as veteran states case for QB2

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 29, 2026

Lions 53-man roster projection: QB2 looks settled, but tricky decisions ahead

The New York Times | Colton Pouncy | August 29, 2026

Dobbs makes his case to be Goff’s backup by taking Lions on 3 TD drives in 25-16 win over Colts

Associated Press | Michael Marot | August 29, 2026

Road to 53: Detroit Lions’ 2026 cut tracker

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 30, 2026

Detroit Lions final 53-man roster and practice squad predictions after preseason finale

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 29, 2026

Stock report: Lions’ backup QB and RB competitions clarified, while WR battle muddied by Jackson’s big day

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 29, 2026

Rapid Recap: Several Lions put best foot forward in preseason-ending win over Colts

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 29, 2026

Final predictions for 2026 Detroit Lions roster bubble players on offense

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

What is the Detroit Lions’ toughest 53-man roster decision?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

NFL waiver wire explained: Which Detroit Lions are impacted

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 29, 2026

2026 Detroit Lions roster cuts tracker: Latest news, moves to 53-man roster

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 29, 2026

Final 2026 Detroit Lions 53-man roster prediction: Jeremy Reisman edition

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 29, 2026

5 takeaways from the Lions’ preseason finale vs. Colts

SB Nation - Pride of Detroit | Ryan Mathews | August 29, 2026

Detroit Lions final 53-man roster prediction: Erik Schlitt edition

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 29, 2026

16 Detroit Lions fighting for rosters spots in preseason finale

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 29, 2026

Fox 2 News Weekend - Lions win final preseason game

WJBKDT (FOX) | August 30, 2026

Local 4 News at 11 - Lions wrap preseason in Indianapolis

WDIV (NBC) | August 30, 2026

CBS News Detroit at 11pm - Detroit Lions vs Indianapolis Colts Recap

WWJ (CBS) | August 29, 2026

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