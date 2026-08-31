LIONS DAILY: 7 thoughts on Detroit's initial 53-man roster

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 31, 2026

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | August 31, 2026

Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | August 31, 2026

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 30, 2026

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 30, 2026

Detroit Free Press | Marlowe Alter | August 30, 2026

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 30, 2026

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 30, 2026

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 30, 2026

The Detroit News | Richard Silva | August 30, 2026

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 30, 2026

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 30, 2026

The Detroit News | Richard Silva Nolan | August 30, 2026

The Detroit News | Richard Silva Nolan | August 30, 2026

MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026

MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026

MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026

MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026

MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 30, 2026

MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026

MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026

MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026

MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026

MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026

MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026

MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026

MLive.com (MI) | Jacob Richman | August 30, 2026

MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026

MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026

MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026

MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026

MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026

The New York Times | Colton Pouncy | August 31, 2026

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 30, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 30, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

WJBKDT (FOX) | August 31, 2026

WDIV (NBC) | August 31, 2026

WJBKDT (FOX) | August 31, 2026

WDIV (NBC) | August 31, 2026

WJBKDT (FOX) | August 30, 2026

WDIV (NBC) | August 30, 2026

WXYZ (ABC) | August 30, 2026

WJBKDT (FOX) | August 30, 2026

Detroit Free Press | Rainer Sabin | August 30, 2026

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 30, 2026

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 29, 2026

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 29, 2026

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 29, 2026

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | August 29, 2026

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 29, 2026

The Detroit News | Richard Silva | August 29, 2026

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 29, 2026

The Detroit News | Richard Silva | August 29, 2026

MLive.com (MI) | Kory Woods | August 30, 2026

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 29, 2026

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 29, 2026

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 29, 2026

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 29, 2026

MLive.com (MI) | Kory Woods | August 29, 2026

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 29, 2026

The New York Times | Colton Pouncy | August 29, 2026

Associated Press | Michael Marot | August 29, 2026

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 30, 2026

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 29, 2026

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 29, 2026

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 29, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 29, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 29, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 29, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Ryan Mathews | August 29, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 29, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 29, 2026

WJBKDT (FOX) | August 30, 2026

WDIV (NBC) | August 30, 2026