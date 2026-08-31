LIONS DAILY: 7 thoughts on Detroit's initial 53-man roster

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 31, 2026
Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | August 31, 2026
Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | August 31, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 30, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 30, 2026
Detroit Free Press | Marlowe Alter | August 30, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 30, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 30, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | August 30, 2026
The Detroit News | Richard Silva | August 30, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | August 30, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 30, 2026
The Detroit News | Richard Silva Nolan | August 30, 2026
The Detroit News | Richard Silva Nolan | August 30, 2026
MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026
MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026
MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026
MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026
MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 30, 2026
MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026
MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026
MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026
MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026
MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026
MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026
MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | August 30, 2026
MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026
MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026
MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026
MLive.com | Jacob Richman | August 30, 2026
MLive.com | Kory Woods | August 30, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 30, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | August 31, 2026
Detroit Lions roster reactions: Biggest surprises, where I went wrong with my projection, and lingering questions
Detroit Football Network | Justin Rogers | August 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026
WJBKDT (FOX) | August 31, 2026
WDIV (NBC) | August 31, 2026
WJBKDT (FOX) | August 31, 2026
WDIV (NBC) | August 31, 2026
WJBKDT (FOX) | August 30, 2026
WDIV (NBC) | August 30, 2026
WXYZ (ABC) | August 30, 2026
WJBKDT (FOX) | August 30, 2026
Detroit Free Press | Rainer Sabin | August 30, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 30, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 29, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 29, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | August 29, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | August 29, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | August 29, 2026
The Detroit News | Richard Silva | August 29, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 29, 2026
The Detroit News | Richard Silva | August 29, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | August 30, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 29, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 29, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 29, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 29, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | August 29, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 29, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | August 29, 2026
Associated Press | Michael Marot | August 29, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | August 30, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | August 29, 2026
Stock report: Lions’ backup QB and RB competitions clarified, while WR battle muddied by Jackson’s big day
Detroit Football Network | Justin Rogers | August 29, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | August 29, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 29, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 29, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 29, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Ryan Mathews | August 29, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 29, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 29, 2026
WJBKDT (FOX) | August 30, 2026
WDIV (NBC) | August 30, 2026
WWJ (CBS) | August 29, 2026