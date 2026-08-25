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The Daily Drive

LIONS DAILY: Detroit among teams most likely to improve in 2026, per ESPN

Aug 25, 2026 at 09:40 AM

Cedrick Wilson injury update: Detroit Lions WR placed on IR

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 24, 2026

Lions place two offensive players on reserve/injured list

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 24, 2026

Lions rookie encouraged by what’s taking shape on right side of offensive line

MLive.com | Kory Woods | August 24, 2026

Detroit Lions place 2 players on injured reserve, including veteran WR

MLive.com | Benjamin Raven | August 24, 2026

Fox 2 News - Who has made their mark in the Lions preseason games and training camp?

WJBKDT (FOX) | August 25, 2026

Local 4 News - Lions WR Cedrick Wilson Jr. and RB Raheem Blackshear placed on IR

WDIV (NBC) | August 24, 2026

FOX 2 The Sports Office - Lions EDGE Derrick Moore stood out in preseason game vs. Commanders

WJBKDT (FOX) | August 24, 2026

CBS News Detroit - Tough battle for Lions backup running back room

WWJ (CBS) | August 24, 2026

Fox 2 News - Which Lions players are making their case for the roster?

WJBKDT (FOX) | August 24, 2026

5 position battles still raging as Lions close training camp

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 24, 2026

Lions QBs Josh Dobbs, Luke Altmyer in race to be Jared Goff's backup

The Detroit News | Richard Silva | August 24, 2026

Battle for depth WR roles remains ‘very difficult’ for Detroit Lions

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 24, 2026

Our thoughts on the bubble and projections for Detroit Lions’ 53-man roster

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 24, 2026

Derrick Moore flashes in Lions debut, envisions "dominant duo" with Hutch

Audacy | August 24, 2026

Report: Detroit Lions to sign rookie RB Roydell Williams

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 24, 2026

Detroit Lions among teams most likely to improve in 2026, per ESPN

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 24, 2026

Detroit Lions roster bubble watch: Jackson Meeks, Luke Altmyer make a late move

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 24, 2026

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