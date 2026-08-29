LIONS DAILY: How Detroit's blue-collar identity resonates with one Lions veteran

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | August 29, 2026

MLive.com | Kory Woods | August 28, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 29, 2026

WDIV (NBC) | August 28, 2026

WXYZ (ABC) | August 28, 2026

WJBKDT (FOX) | USA | August 28, 2026

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 28, 2026

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 28, 2026

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 28, 2026

The Detroit News | Richard Silva | August 28, 2026

MLive.com (MI) | Kory Woods | August 28, 2026

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 28, 2026

Andscape | Mia Berry | August 28, 2026

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 28, 2026