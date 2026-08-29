LIONS DAILY: How Detroit's blue-collar identity resonates with one Lions veteran

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | August 29, 2026
MLive.com | Kory Woods | August 28, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 29, 2026
WDIV (NBC) | August 28, 2026
WXYZ (ABC) | August 28, 2026
WJBKDT (FOX) | USA | August 28, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 28, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 28, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | August 28, 2026
The Detroit News | Richard Silva | August 28, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | August 28, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 28, 2026
Andscape | Mia Berry | August 28, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | August 28, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 28, 2026