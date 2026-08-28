LIONS DAILY: Lions got back to 'Detroit vs. Detroit' in this year's training camp

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 28, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 28, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 27, 2026
The Detroit News | Richard Silva | August 27, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | August 27, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | August 27, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 28, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | August 27, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 27, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | August 28, 2026
Audacy | August 27, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | August 27, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 28, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 27, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 27, 2026
WJBKDT (FOX) | August 28, 2026
WJBKDT (FOX) | August 28, 2026
WXYZ (ABC) | August 28, 2026
WDIV (NBC) | August 28, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 27, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | August 27, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | August 27, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 27, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 27, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 27, 2026
Associated Press | Paula Pasche | August 27, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 27, 2026
Brad Galli Show | YouTube | August 27, 2026
INTERVIEW: Lions OC Drew Petzing on why he's right for Detroit, Gibbs' MVP potential, bond with Goff
Brad Galli Show | YouTube | August 27, 2026
ESPN (ESPN) | August 27, 2026