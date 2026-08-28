LIONS DAILY: Lions got back to 'Detroit vs. Detroit' in this year's training camp

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 28, 2026

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 28, 2026

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 27, 2026

The Detroit News | Richard Silva | August 27, 2026

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | August 27, 2026

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 27, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 28, 2026

MLive.com (MI) | Kory Woods | August 27, 2026

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 27, 2026

The New York Times | Colton Pouncy | August 28, 2026

Audacy | August 27, 2026

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 27, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 28, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 27, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 27, 2026

WJBKDT (FOX) | August 28, 2026

WJBKDT (FOX) | August 28, 2026

WXYZ (ABC) | August 28, 2026

WDIV (NBC) | August 28, 2026

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 27, 2026

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 27, 2026

MLive.com (MI) | Kory Woods | August 27, 2026

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 27, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 27, 2026

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 27, 2026

Associated Press | Paula Pasche | August 27, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 27, 2026

Brad Galli Show | YouTube | August 27, 2026

Brad Galli Show | YouTube | August 27, 2026