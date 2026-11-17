MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 16, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 16, 2026
Associated Press | Dave Hogg | November 16, 2026
Sports Business Journal | November 16, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 16, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 16, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 16, 2026
WDIV (NBC) | November 17, 2026
WWJ (CBS) | November 17, 2026
WJBKDT (FOX) | November 17, 2026
WJBKDT (FOX) | November 17, 2026
WJBKDT (FOX) | November 17, 2026
WJBKDT (FOX) | November 17, 2026
WJBKDT (FOX) | November 16, 2026
WXYZ (ABC) | November 16, 2026
WDIV (NBC) | November 16, 2026
SportsCenter - Lions EDGE Aidan Hutchinson is reported to be out for the rest of the season with ACL injury
ESPN (ESPN) | November 16, 2026
Detroit Free Press (MI) | Marlowe Alter | November 16, 2026
Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 16, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 16, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 16, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 16, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 16, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 16, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 16, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 16, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 16, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 16, 2026
MLive.com | Mark Daniels | November 16, 2026
ESPN.com | ESPN | November 16, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 16, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 16, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 16, 2026
ESPNEWS (ESPN News) | November 16, 2026
WJBKDT (FOX) | November 16, 2026
WDIV (NBC) | November 16, 2026
WWJ (CBS) | November 16, 2026