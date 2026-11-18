Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | November 18, 2026
Detroit Free Press (MI) | Shawn Windsor | November 18, 2026
Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 18, 2026
Audacy | Will Burchfield | November 17, 2026
Associated Press | Arnie Melendrez Stapleton | November 17, 2026
Associated Press | Dana Gauruder | November 17, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | November 18, 2026
On deck: Buccaneers defense loaded with former Lions, while QB Mayfield’s status up in the air for Sunday
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 18, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 18, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 17, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Brandon Knapp | November 18, 2026
WJBKDT (FOX) | November 17, 2026
WJBKDT (FOX) | November 17, 2026
WXYZ (ABC) | November 17, 2026
WWJ (CBS) | November 17, 2026
WDIV (NBC) | November 17, 2026
WDIV (NBC) | November 17, 2026
Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | November 17, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 17, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 17, 2026
Detroit News, The (MI) | John Niyo | November 17, 2026
Detroit News, The (MI) | John Niyo | November 17, 2026
Detroit News, The (MI) | John Niyo | November 17, 2026
Detroit News, The (MI) | John Niyo | November 17, 2026
The Detroit News | John Niyo | November 17, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 17, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 17, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 17, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 17, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 17, 2026
MLive.com | Kory Woods | November 17, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 17, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 17, 2026
ESPN.com | ESPN | November 17, 2026
ESPN.com | ESPN | November 17, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | November 17, 2026
Audacy | Will Burchfield | November 17, 2026
Audacy | Will Burchfield | November 17, 2026
Associated Press | Dana Gauruder | November 17, 2026
Garafolo: Lions HC Dan Campbell confirms EDGE Aidan Hutchinson is out for season (torn ACL) | 'GMFB'
NFL.com | November 17, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 17, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 17, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 17, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 17, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 17, 2026
The Brad Galli Show | November 17, 2026
WJBK-TV | November 17, 2026
WXYZ (ABC) | November 17, 2026
WJBKDT (FOX) | November 17, 2026
WWJ (CBS) | November 17, 2026
ESPN 4 | November 17, 2026