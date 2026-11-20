Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 20, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 19, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 20, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 19, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 19, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 19, 2026
MLive.com | Jacob Richman | November 19, 2026
The New York Times | Jon Greenberg | November 20, 2026
Lions moving on after Hutchinson joins Campbell on IR and they face Bucs aiming for 6th straight win
Associated Press | Larry Lage | November 19, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 19, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 19, 2026
WJBKDT (FOX) | November 20, 2026
WWJ (CBS) | November 20, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | November 19, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 19, 2026
Detroit Free Press (MI) | Detroit Free Press | November 19, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 19, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 19, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 19, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 19, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 19, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 19, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 19, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 19, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 19, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 19, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 19, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 19, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 19, 2026
Audacy | Will Burchfield | November 19, 2026
NFL.com | November 19, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 19, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 19, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 19, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 19, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 19, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Anthony Balaj | November 19, 2026
ESPNEWS (ESPN News) | November 19, 2026