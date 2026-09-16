LIONS DAILY: How Dan Campbell made 'huge' impact on Bills' new coach

Detroit Free Press | Rainer Sabin | September 15, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 15, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 15, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 15, 2026
The Detroit News | Brandon Folsom | September 15, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 15, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 15, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 15, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 15, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 15, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 15, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | September 15, 2026
MLive.com | Jacob Richman | September 15, 2026
Audacy | September 15, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | September 15, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 15, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 15, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 15, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 15, 2026
WJBKDT (FOX) | September 15, 2026
X | September 15, 2026
Jahmyr Gibbs told me he wants to set a new standard for running backs in this era. He also wants to win the elite RB battle with 2025 rushing champ Bills James Cook on TNF. So Lions will keep feeding
X | September 15, 2026
Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | September 16, 2026
Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | September 15, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 15, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 16, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 15, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 15, 2026
MLive.com | Jacob Richman | September 15, 2026
Audacy | Will Burchfield | September 16, 2026
Audacy | Will Burchfield | September 15, 2026
NFL.com | NFL.com | September 15, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 15, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 16, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 16, 2026
WJBKDT (FOX) | September 16, 2026
WWJ (CBS) | September 16, 2026
ESPNEWS (ESPN News) | September 16, 2026
WDIV (NBC) | September 16, 2026
WJBKDT (FOX) | September 16, 2026
Brad Galli Show | YouTube | September 15, 2026
WJBKDT (FOX) | September 15, 2026
Brad Galli Show | YouTube | September 15, 2026
ESPN (ESPN) | September 15, 2026