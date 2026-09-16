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The Daily Drive

LIONS DAILY: How Dan Campbell made 'huge' impact on Bills' new coach

Sep 16, 2026 at 12:45 PM

A big trade coming with Detroit Lions' new cap space? Not so fast, says Dan Campbell

Detroit Free Press | Rainer Sabin | September 15, 2026

Lions coach Dan Campbell 'not concerned' about Jameson Williams' drops

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 15, 2026

Christian Izien 'trending the right away' to make Lions debut vs. Bills

The Detroit News | Richard Silva | September 15, 2026

Dan Campbell addresses whether Lions created cap room to make trade

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 15, 2026

Northville football’s Danny O’Neil thriving with help from NFL dad

The Detroit News | Brandon Folsom | September 15, 2026

Lions film review: Explosive plays an issue in opening win over Saints

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 15, 2026

Despite influx of cap space, Dan Campbell doesn’t think Lions will make big move

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 15, 2026

Versatile Lions DB ‘not totally there’ but hope remains he could play vs. Bills

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 15, 2026

‘That can get you a job anywhere’: Lions WR turns dirty work into breakthrough

MLive.com | Kory Woods | September 15, 2026

Detroit Lions expect Bills and Josh Allen to test their defense with tempo

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 15, 2026

Lions confident in veteran guard’s ability to elevate play with real snaps

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 15, 2026

Lions rookie gets little time to reflect before Josh Allen matchup

MLive.com (MI) | Kory Woods | September 15, 2026

Lions-Bills preview: Is another shootout in store for Thursday?

MLive.com | Jacob Richman | September 15, 2026

Campbell: Isaac TeSlaa "has earned the right" to get more targets. But is it that simple?

Audacy | September 15, 2026

Lions offensive rewind: Jahmyr Gibbs’ 34 touches, and O-line wrinkles on his 2 TDs

The New York Times | Colton Pouncy | September 15, 2026

Detroit Lions film review: A drive-by-drive dissection of OC Drew Petzing’s debut

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 15, 2026

Dan Campbell pours cold water on Detroit Lions Joey Porter Jr. trade rumors

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 15, 2026

NFL Week 2 power rankings: Detroit Lions’ defensive concerns remain despite win

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 15, 2026

Lions vs. Saints Song of the Game: ‘Paradise by the dashboard light’ by Meat Loaf

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 15, 2026

Fox 2 News Morning: Good Day Detroit - Lions preparing for game against Bills

WJBKDT (FOX) | September 15, 2026

Insight on Lions banged up defense monumental challenge facing Josh Allen on short week:

X | September 15, 2026

Jahmyr Gibbs told me he wants to set a new standard for running backs in this era. He also wants to win the elite RB battle with 2025 rushing champ Bills James Cook on TNF. So Lions will keep feeding

X | September 15, 2026

Even Jameson Williams admits Week 1 game vs Saints was dud

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | September 16, 2026

Blake Miller might not play vs Bills, but Lions have perfect backup

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | September 15, 2026

Starting Lions CB limited at practice ahead of Bills' game

The Detroit News | Richard Silva | September 15, 2026

3 burning questions: Can Lions get second-year WR more involved in Week 2?

MLive.com | Benjamin Raven | September 16, 2026

Bills fans will bring the noise. Lions want to see how loud it gets

MLive.com | Kory Woods | September 15, 2026

Pair of Detroit Lions OL listed as non-participants for another walkthrough

MLive.com | Benjamin Raven | September 15, 2026

How Dan Campbell made ‘huge’ impact on Bills’ new coach

MLive.com | Jacob Richman | September 15, 2026

Jameson Williams not sweating miscues in season-opener: "We won"

Audacy | Will Burchfield | September 16, 2026

Would Lions pull trigger on trade for CB Joey Porter Jr.?

Audacy | Will Burchfield | September 15, 2026

Lions vs. Bills Week 2 TNF Preview | NFL Daily

NFL.com | NFL.com | September 15, 2026

Fine, let’s have the Joey Porter Jr. conversation

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 15, 2026

Lions Week 2 preview: Breaking down Bills’ offensive, defensive schemes

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 16, 2026

Survey: Will the Lions beat the Bills in Week 2?

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 16, 2026

Fox 2 News Morning - Lions Head Coach Dan Campbells' message to the team heading into Week 2

WJBKDT (FOX) | September 16, 2026

CBS News Detroit - Lions take on Bills Thursday night

WWJ (CBS) | September 16, 2026

The Richard Sherman Podcast - Lions vs. Bills on Thursday Night Football

ESPNEWS (ESPN News) | September 16, 2026

Local 4 News - Lions face fellow Super Bowl contender Thursday night

WDIV (NBC) | September 16, 2026

Fox 2: First and North - Lions escape with 31-31 over the Saints in overtime

WJBKDT (FOX) | September 16, 2026

INTERVIEW: Lions All-Pro Penei Sewell begins sixth NFL season with new fire, move to left tackle

Brad Galli Show | YouTube | September 15, 2026

Fox 2 News Edge - Lions LB Derrick Barnes Interview

WJBKDT (FOX) | September 15, 2026

INTERVIEW: DJ Wonnum on 'perfect match' of joining Lions, combining with Aidan Hutchinson

Brad Galli Show | YouTube | September 15, 2026

SportsCenter - Lions look to limit Josh Allen in showdown Thursday night

ESPN (ESPN) | September 15, 2026

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