Lions at Vikings injury report: Nov. 2

Detroit Lions:
|Player
|Position
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game status
|Jalen Reeves-Maybin
|LB
|neck/toe
|LP
|LP
|LP
|Doubtful
|Ezekiel Ansah
|DE
|shoulder
|LP
|LP
|LP
|Questionable
|T.J. Lang
|G
|hip
|LP
|LP
|LP
|Questionable
|Darius Slay
|CB
|knee
|not listed
|not listed
|LP
|Questionable
|Taylor Decker
|T
|back
|LP
|LP
|FP
|Christian Jones
|LB
|knee
|LP
|LP
|FP
|Theo Riddick
|RB
|knee
|LP
|LP
|FP
Minnesota Vikings:
|Player
|Position
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game status
|Anthony Barr
|LB
|hamstring
|NP
|NP
|NP
|Out
|Tom Compton
|G
|knee
|NP
|NP
|NP
|Out
|Roc Thomas
|RB
|hamstring
|NP
|NP
|NP
|Out
|Dalvin Cook
|RB
|hamstring
|LP
|LP
|LP
|Questionable
|Stefon Diggs
|WR
|rib
|NP
|NP
|NP
|Questionable
|Riley Reiff
|T
|foot
|LP
|LP
|LP
|Questionable
|Xavier Rhodes
|CB
|foot
|LP
|LP
|LP
|Questionable
|Andrew Sendejo
|SS
|groin
|LP
|LP
|FP
|Questionable
|Linval Joseph
|DT
|ankle/knee
|LP
|LP
|LP