Injury Report

Lions at Vikings injury report: Nov. 2

Nov 02, 2018 at 03:14 PM

Detroit Lions:

PlayerPositionInjuryWednesdayThursdayFridayGame status
Jalen Reeves-MaybinLBneck/toeLPLPLPDoubtful
Ezekiel AnsahDEshoulderLPLPLPQuestionable
T.J. LangGhipLPLPLPQuestionable
Darius SlayCBkneenot listednot listedLPQuestionable
Taylor DeckerTbackLPLPFP
Christian JonesLBkneeLPLPFP
Theo RiddickRBkneeLPLPFP

Minnesota Vikings:

PlayerPositionInjuryWednesdayThursdayFridayGame status
Anthony BarrLBhamstringNPNPNPOut
Tom ComptonGkneeNPNPNPOut
Roc ThomasRBhamstringNPNPNPOut
Dalvin CookRBhamstringLPLPLPQuestionable
Stefon DiggsWRribNPNPNPQuestionable
Riley ReiffTfootLPLPLPQuestionable
Xavier RhodesCBfootLPLPLPQuestionable
Andrew SendejoSSgroinLPLPFPQuestionable
Linval JosephDTankle/kneeLPLPLP

