Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 22, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 22, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 22, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 22, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 21, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 21, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 21, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 21, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | November 22, 2026
Audacy | November 22, 2026
Associated Press | November 21, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 22, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 21, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Brandon Knapp | November 22, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 22, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Al Karsten | November 21, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 21, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 21, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 21, 2026
WJBKDT (FOX) | November 21, 2026
WWJ (CBS) | November 21, 2026
WDIV (NBC) | November 22, 2026
Detroit Free Press (MI) | Detroit Free Press | November 21, 2026
Detroit Free Press | Christian Romo | November 21, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 21, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 21, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 20, 2026
Detroit Lions 2027 Draft Watch: A versatile, productive Iowa DB and a physical Notre Dame LB top Week 12’s list
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 21, 2026
Local 4 News Morning - Lions S Kerby Joseph and Lions DB Keith Abney II to host turkey drive on Saturday
WDIV (NBC) | November 21, 2026
CBS News Detroit - Red Hot Chili Peppers drummer Chad Smith to join Lions Thanksgiving Halftime Show
WWJ (CBS) | November 20, 2026
WJBKDT (FOX) | November 20, 2026
WDIV (NBC) | November 20, 2026
WJBKDT (FOX) | November 20, 2026
WJBKDT (FOX) | November 20, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 20, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 20, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 20, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 20, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 20, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 20, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 20, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 20, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 20, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 20, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 20, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 20, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 20, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 20, 2026
MLive.com | Jacob Richman | November 20, 2026
The simple beauty of Detroit Lions’ offensive creativity and how players are reacting to ideas coming out of Drew Petzing and company’s lab
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 20, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 20, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Morgan Cannon | November 20, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 20, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 20, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Morgan Cannon | November 20, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 20, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 20, 2026
WJBKDT (FOX) | November 20, 2026
WWJ (CBS) | November 20, 2026
Outlook on Texans' season + Lions' Isaac TeSlaa talks first TD of season and Aidan Hutchinson | GMFB
NFL Network | YouTube | November 20, 2026
Brad Galli Show | YouTube | November 20, 2026
Brad Galli Show | YouTube | November 20, 2026