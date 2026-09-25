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Injury Report

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Lions vs. Jets injury report: Sept. 25

Sep 25, 2026 at 03:44 PM
PlayerPositionInjuryWednesdayThursdayFridayGame Status
Ben BartchOLFootNPNPNPOut
Thomas HarperSAnkleNPNPNPOut
Ahmed HassaneinEDGEIllnessLPFPFP
Hogan HattenLSWristFPFPFP
Christian MahoganyOLHipLPLPFP
Alim McNeillDLPersonalNPFPFP
Blake MillerTKneeLPLPFP
Tate RatledgeOLElbowLPLPFP

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