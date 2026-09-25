Lions vs. Jets injury report: Sept. 25

|Player
|Position
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game Status
|Ben Bartch
|OL
|Foot
|NP
|NP
|NP
|Out
|Thomas Harper
|S
|Ankle
|NP
|NP
|NP
|Out
|Ahmed Hassanein
|EDGE
|Illness
|LP
|FP
|FP
|Hogan Hatten
|LS
|Wrist
|FP
|FP
|FP
|Christian Mahogany
|OL
|Hip
|LP
|LP
|FP
|Alim McNeill
|DL
|Personal
|NP
|FP
|FP
|Blake Miller
|T
|Knee
|LP
|LP
|FP
|Tate Ratledge
|OL
|Elbow
|LP
|LP
|FP
Lions at Bills injury report: Sept. 16
Lions at Bills injury report and game designations for Wednesday, September 16.
Lions vs. Saints injury report: Sept. 11
Lions vs. Saints injury report and game designations for Friday, September 11.
Lions at Bears injury report: Jan. 2
Lions at Bears injury report and game designations for Friday, January 2.
Lions at Vikings injury report: Dec. 24
Lions at Vikings injury report and game designations for Wednesday, December 24.
Lions vs. Steelers injury report: Dec. 19
Lions vs. Steelers injury report and game designations for Friday, December 19.
Lions at Rams injury report: Dec. 12
Lions at Rams injury report and game designations for Friday, December 12.
Lions vs. Cowboys injury report: Dec. 3
Lions vs. Cowboys injury report and game designations for Wednesday, December 3.
Lions vs. Packers injury report: Nov. 26
Lions vs. Packers injury report and game designations for Wednesday, November 26.
Lions vs. Giants injury report: Nov. 21
Lions vs. Giants injury report and game designations for Friday, November 21.
Lions at Eagles injury report: Nov. 14
Lions at Eagles injury report and game designations for Friday, November 14.