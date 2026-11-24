Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 23, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 23, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 23, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 23, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 23, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 23, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 23, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 23, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 24, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | November 24, 2026
Associated Press | Dave Hogg | November 24, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 24, 2026
Detroit Lions film review: How Kerby Joseph was utilized and what he was able to show during season debut
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 23, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 24, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 23, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 23, 2026
WJBKDT (FOX) | November 24, 2026
WJBKDT (FOX) | November 24, 2026
WJBKDT (FOX) | November 24, 2026
WWJ (CBS) | November 24, 2026
WDIV (NBC) | November 24, 2026
WDIV (NBC) | November 24, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 23, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 23, 2026
Detroit Free Press | Amy Huschka | November 23, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 23, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 23, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 23, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 23, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 23, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 23, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 23, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 23, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 23, 2026
Audacy | November 23, 2026
NFL.com | November 23, 2026
Three and Out: Brad Holmes’ bargain-bin gems, Jared Goff’s improved deep ball, and reflecting on Kerby Joseph’s long road back
Detroit Football Network | November 23, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 23, 2026
ESPN 4 | November 23, 2026
ESPNEWS (ESPN News) | November 23, 2026
ESPNEWS (ESPN News) | November 23, 2026
WJBKDT (FOX) | November 23, 2026