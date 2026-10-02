Lions at Panthers injury report: Oct. 2

|Player
|Position
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game Status
|Ben Bartch
|OL
|Foot
|NP
|NP
|NP
|Out
|D.J. Reed
|CB
|Rib
|LP
|LP
|LP
|Questionable
|DJ Wonnum
|EDGE
|Back
|NP
|FP
|FP
Lions vs. Jets injury report: Sept. 25
Lions vs. Jets injury report and game designations for Friday, September 25.
Lions at Bills injury report: Sept. 16
Lions at Bills injury report and game designations for Wednesday, September 16.
Lions vs. Saints injury report: Sept. 11
Lions vs. Saints injury report and game designations for Friday, September 11.
Lions at Bears injury report: Jan. 2
Lions at Bears injury report and game designations for Friday, January 2.
Lions at Vikings injury report: Dec. 24
Lions at Vikings injury report and game designations for Wednesday, December 24.
Lions vs. Steelers injury report: Dec. 19
Lions vs. Steelers injury report and game designations for Friday, December 19.
Lions at Rams injury report: Dec. 12
Lions at Rams injury report and game designations for Friday, December 12.
Lions vs. Cowboys injury report: Dec. 3
Lions vs. Cowboys injury report and game designations for Wednesday, December 3.
Lions vs. Packers injury report: Nov. 26
Lions vs. Packers injury report and game designations for Wednesday, November 26.
Lions vs. Giants injury report: Nov. 21
Lions vs. Giants injury report and game designations for Friday, November 21.