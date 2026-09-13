TWENTYMAN: 5 coisas para observar em Lions x Saints

3. Começa a era Drew Petzing

Drew Petzing chega a Detroit após passar as últimas três temporadas como coordenador ofensivo dos Cardinals. Rapidamente, ele recebeu elogios de jogadores e treinadores por sua inteligência, pela capacidade de ensinar esquemas complexos de maneira simples e por fazer todos se sentirem parte da construção do ataque.

Ele desenvolveu uma excelente relação de trabalho com o Quarterback Jared Goff. Dan Campbell afirmou que adorou acompanhar a troca de ideias entre os dois durante todo o processo de implementação do sistema ofensivo.

"Eu sinto que eles tiraram o melhor um do outro", disse Campbell.

Este é, de longe, o grupo de playmakers mais talentoso com que Petzing já trabalhou como playcaller. Ainda existem algumas dúvidas na linha ofensiva, especialmente nas posições de Center e Left Guard, mas a expectativa é de que o ataque volte a ser uma unidade física, dominante no jogo terrestre e uma das mais produtivas da NFL.

Será muito interessante observar como Petzing utilizará Running Back Jahmyr Gibbs, os Wide Receivers Amon-Ra St. Brown e Jameson Williams, além do Tight End Sam LaPorta dentro desse novo sistema.

4. Parar Travis Etienne

Ainda não está claro se o veterano Running Back Alvin Kamara (joelho) estará disponível após participar de forma limitada dos treinos nesta semana. O que sabemos é que Travis Etienne Jr. estará em campo pelos Saints.

Etienne chega a New Orleans após atuar por Jacksonville e assume o papel de principal Running Back da equipe. Em 2025, ele somou 1.399 jardas totais e 13 touchdowns.