TWENTYMAN: 5 coisas para observar em Lions x Saints

O Detroit Lions estreia na temporada regular recebendo o New Orleans Saints no Ford Field. Será a primeira vez que os Lions abrem uma temporada em casa contra os Saints.
1. A estreia de Blake Miller
Blake Miller estabeleceu o recorde de Clemson de snaps na carreira (3.778), sendo titular em 54 jogos durante sua trajetória universitária. Agora, ele espera causar um impacto semelhante na NFL ao fazer sua primeira partida como titular na posição de Right Tackle neste domingo, no Ford Field.
Pela frente estará uma defesa dos Saints que terminou a última temporada entre as 10 melhores da NFL, com 45 sacks. New Orleans não contará com o veterano EDGE Cameron Jordan (lesão na coxa), líder da equipe em sacks (10,5) e tackles para perda de jardas (15,0) em 2025, mas ainda terá uma dupla muito perigosa formada pelos veteranos Chase Young (10 sacks e 11 tackles para perda de jardas) e Carl Granderson (6 sacks e 11 tackles para perda de jardas).
Miller teve a vantagem de enfrentar um dos melhores pass rushers da NFL durante toda a primavera e o verão: o EDGE Aidan Hutchinson. Esse trabalho foi extremamente valioso para seu desenvolvimento, e vimos uma evolução constante em sua consistência ao longo do training camp.
2. Hora da defesa mostrar sua força
Talvez o maior destaque dos Lions durante o training camp tenha sido o desempenho consistente do front seven defensivo. Ao fim do camp, qualquer pessoa que acompanhou os treinos saiu impressionada com o talento e a profundidade tanto da linha defensiva quanto do grupo de Linebackers.
Aidan Hutchinson teve, possivelmente, o melhor training camp desde que chegou à NFL em 2022 e parece pronto para uma temporada gigantesca. Alim McNeill também brilhou e demonstrou que recuperou sua explosão física. DJ Wonnum e Derrick Moore apareceram muito bem atuando do lado oposto de Hutchinson, dando ótima profundidade à posição de EDGE. Já a mudança de Tyleik Williams para Nose Tackle parece ter sido um encaixe perfeito.
Nos Linebackers, Jack Campbell e Devin White mostraram ótima sintonia, ao lado de Malcolm Rodriguez. Derrick Barnes também deve ser uma peça importante nos múltiplos esquemas do coordenador defensivo Kelvin Sheppard.
No papel, este parece ser um grupo muito forte. Agora chega o momento de vê-lo em ação pela primeira vez em um jogo que realmente vale. A grande pergunta é: quão dominante esse front seven pode ser e quanto impacto conseguirá causar sobre o Quarterback dos Saints, Tyler Shough, um jogador por quem os treinadores defensivos de Detroit demonstram grande respeito.
3. Começa a era Drew Petzing
Drew Petzing chega a Detroit após passar as últimas três temporadas como coordenador ofensivo dos Cardinals. Rapidamente, ele recebeu elogios de jogadores e treinadores por sua inteligência, pela capacidade de ensinar esquemas complexos de maneira simples e por fazer todos se sentirem parte da construção do ataque.
Ele desenvolveu uma excelente relação de trabalho com o Quarterback Jared Goff. Dan Campbell afirmou que adorou acompanhar a troca de ideias entre os dois durante todo o processo de implementação do sistema ofensivo.
"Eu sinto que eles tiraram o melhor um do outro", disse Campbell.
Este é, de longe, o grupo de playmakers mais talentoso com que Petzing já trabalhou como playcaller. Ainda existem algumas dúvidas na linha ofensiva, especialmente nas posições de Center e Left Guard, mas a expectativa é de que o ataque volte a ser uma unidade física, dominante no jogo terrestre e uma das mais produtivas da NFL.
Será muito interessante observar como Petzing utilizará Running Back Jahmyr Gibbs, os Wide Receivers Amon-Ra St. Brown e Jameson Williams, além do Tight End Sam LaPorta dentro desse novo sistema.
4. Parar Travis Etienne
Ainda não está claro se o veterano Running Back Alvin Kamara (joelho) estará disponível após participar de forma limitada dos treinos nesta semana. O que sabemos é que Travis Etienne Jr. estará em campo pelos Saints.
Etienne chega a New Orleans após atuar por Jacksonville e assume o papel de principal Running Back da equipe. Em 2025, ele somou 1.399 jardas totais e 13 touchdowns.
A missão de limitar seu impacto ficará principalmente nas mãos de Jack Campbell e do front seven dos Lions. Durante toda a offseason, Kelvin Sheppard repetiu duas prioridades para sua defesa: ser mais forte contra o jogo terrestre e eliminar as jogadas explosivas. Neutralizar Etienne tanto correndo quanto recebendo passes será fundamental para atingir esses objetivos.
5. NEW SAFETY DUO
Com Kerby Joseph e Brian Branch iniciando a temporada na lista de lesionados, os veteranos Chuck Clark e Avonte Maddox formarão a dupla titular de Safeties na estreia dos Lions.
O técnico assistente e treinador de Safeties, Jim O'Neil, elogiou durante todo o training camp a experiência, a inteligência e a comunicação dos dois, destacando a confiança que a equipe tem nessa parceria.
"Os dois, tanto ele quanto o Clark, têm uma capacidade excepcional de processar informações antes do snap e de colocar a si mesmos e aos companheiros em posição de fazer jogadas. Esse é o verdadeiro superpoder deles", afirmou O'Neil.
"É muito legal o que está acontecendo no meio da nossa defesa com Campbell, Maddox e Clark quando os três estão juntos em campo, porque eles conseguem lidar com uma enorme quantidade de ajustes táticos e se comunicam muito bem com os jogadores do perímetro. Isso tem sido fantástico."
Os Lions certamente sentirão falta da capacidade de criar turnovers de Joseph e Branch, mas Sheppard afirmou nesta semana que a experiência de Clark e Maddox lhe permite abrir um pouco mais o playbook, justamente pela velocidade com que ambos conseguem interpretar e processar as informações durante o jogo.