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Injury Report

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Lions vs. Vikings injury report: Oct. 30

Oct 30, 2026 at 03:30 PM
PlayerPositionInjuryWednesdayThursdayFridayGame Status
Kerby JosephSKneeLPLPLPOut
Roger McCrearyCBFootnot listednot listedLPQuestionable
Jahmyr GibbsRBShoulderNPFPFP
Aidan HutchinsonEDGERestNPFPFP
Alim McNeillDLRestNPFPFP
Ennis Rakestraw Jr.CBAnkleLPLPFP
Jacob SaylorsRBNeckLPFPFP
Penei SewellTRestNPFPFP
Amon-Ra St. BrownWRAnkleNPFPFP
Tyleik WilliamsDLIllnessNPFPFP
DJ WonnumEDGERestNPFPFP

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