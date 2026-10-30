Lions vs. Vikings injury report: Oct. 30

|Player
|Position
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game Status
|Kerby Joseph
|S
|Knee
|LP
|LP
|LP
|Out
|Roger McCreary
|CB
|Foot
|not listed
|not listed
|LP
|Questionable
|Jahmyr Gibbs
|RB
|Shoulder
|NP
|FP
|FP
|Aidan Hutchinson
|EDGE
|Rest
|NP
|FP
|FP
|Alim McNeill
|DL
|Rest
|NP
|FP
|FP
|Ennis Rakestraw Jr.
|CB
|Ankle
|LP
|LP
|FP
|Jacob Saylors
|RB
|Neck
|LP
|FP
|FP
|Penei Sewell
|T
|Rest
|NP
|FP
|FP
|Amon-Ra St. Brown
|WR
|Ankle
|NP
|FP
|FP
|Tyleik Williams
|DL
|Illness
|NP
|FP
|FP
|DJ Wonnum
|EDGE
|Rest
|NP
|FP
|FP
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