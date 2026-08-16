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The Daily Drive

LIONS DAILY: Unsung defender caught Dan Campbell's eye in preseason opener

Aug 16, 2026 at 09:55 AM

Dave Birkett's Lions 53-man roster prediction: Who makes the cut?

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 16, 2026

Lions' Ennis Rakestraw rips poor PFF grade: 'They don't know'

Detroit Free Press | Rainer Sabin | August 16, 2026

Lions observations: The most interesting position battle to sort out

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 15, 2026

Unsung Lions defender caught Dan Campbell's eye in preseason opener

The Detroit News | Richard Silva | August 15, 2026

Lions training camp observations: Left guard job an 'ongoing battle'

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 15, 2026

Lions DL caught Dan Campbell’s eye with how he handled play with only 10 players

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 15, 2026

Observations: Lions keep eyes and options open for ‘ongoing battle’ for OL spots

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 15, 2026

Campbell still trying to find answers for Lions offensive line

Associated Press | Paula Pasche | August 15, 2026

Lions camp observations: Several return to practice, highly physical one-on-ones and a heavy dose of end-of-game situations

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 15, 2026

Discussion: Who should be the Detroit Lions’ starting 5 offensive linemen?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 16, 2026

Lions training camp notes: Offense thrives in end-of-game scenarios

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 15, 2026

Detroit Lions injury news: Several starters return to action

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 15, 2026

Fox 2 News Weekend - Lions with back-to-work attitude

WJBKDT (FOX) | August 16, 2026

Local 4 News at 11 - Lions' Dortch ready to add flare to Lions offense

WDIV (NBC) | August 16, 2026

7 News Detroit This Morning Weekend Edition 6am - Lions offensive line battle continues

WXYZ (ABC) | August 16, 2026

CBS News Detroit at 6pm - Lions back on practice field following first preseason game

WWJ (CBS) | August 15, 2026

With running back injuries piling up, Detroit Lions add veteran to mix

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 15,

Several injured Lions, including prized rookie, to return soon

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 15, 2026

Lions get several players back at practice, including handful of defenders

MLive.com | Benjamin Raven | August 15, 2026

Lions add veteran running back as injuries continue to pile up

MLive.com | Kory Woods | August 15, 2026

Lions expect several injured players to return soon, including rookie defender

MLive.com | Benjamin Raven | August 15, 2026

No. 22: Amon-Ra St. Brown Top 100 Players of 2026

NFL.com | August 15, 2026

Detroit Lions film review: Detailed thoughts on the starting o-line from preseason opener

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 15, 2026

Detroit Lions signing veteran running back amidst injuries

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 15, 2026

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