Lions at Bills practice report: Dec. 12

Detroit Lions:
|Player
|Position
|Injury
|Wednesday*
|Thursday
|Friday
|Game status
|Bruce Ellington
|WR
|hamstring
|NP
|Da'Shawn Hand
|DE
|knee
|NP
|Kerryon Johnson
|RB
|knee
|NP
|Rick Wagner
|T
|concussion
|NP
|Charles Washington
|DB
|hamstring
|NP
|Trevor Bates
|LB
|ankle
|LP
|Nick Bellore
|FB
|ankle
|LP
|Marcus Cooper Sr.
|DB
|back
|LP
|Taylor Decker
|T
|shoulder
|LP
|Devon Kennard
|LB
|hip
|LP
|Matthew Stafford
|QB
|back
|LP
*The Lions conducted a walk-through on Wednesday. Practice participation designations for that day are based on estimations
Buffalo Bills:
|Player
|Position
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game status
|Stephen Hauschka
|K
|hip
|NP
|Ryan Lewis
|CB
|concussion
|NP
|LeSean McCoy
|RB
|hamstring
|NP
|Derek Anderson
|QB
|concussion
|LP
|Jason Croom
|TE
|groin
|FP
|Chris Ivory
|RB
|shoulder
|FP