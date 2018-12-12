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Practice Report

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Lions at Bills practice report: Dec. 12

Dec 12, 2018 at 04:23 PM

Detroit Lions:

PlayerPositionInjuryWednesday*ThursdayFridayGame status
Bruce EllingtonWRhamstringNP
Da'Shawn HandDEkneeNP
Kerryon JohnsonRBkneeNP
Rick WagnerTconcussionNP
Charles WashingtonDBhamstringNP
Trevor BatesLBankleLP
Nick BelloreFBankleLP
Marcus Cooper Sr.DBbackLP
Taylor DeckerTshoulderLP
Devon KennardLBhipLP
Matthew StaffordQBbackLP

*The Lions conducted a walk-through on Wednesday. Practice participation designations for that day are based on estimations

Buffalo Bills:

PlayerPositionInjuryWednesdayThursdayFridayGame status
Stephen HauschkaKhipNP
Ryan LewisCBconcussionNP
LeSean McCoyRBhamstringNP
Derek AndersonQBconcussionLP
Jason CroomTEgroinFP
Chris IvoryRBshoulderFP

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