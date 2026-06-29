THE DAILY DRIVE: Season-ending injury doesn't sway Lions' faith in draft pick

Kory Woods – MLive
June 29, 2026
Justin Rogers – Detroit Football Network
June 29, 2026
Nolan Bianchi and Kara Berg - Detroit News
June 28, 2026
Erik Schlitt – Pride of Detroit
June 28, 2026
Jacob Richman – MLive
June 28, 2026
Staff - WXYZ Detroit
June 27, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
June 27, 2026
Jacob Richman – MLive
June 27, 2026
Justin Rogers – Detroit Football Network
June 27, 2026
Will Burchfield – 97.1 The Ticket
June 26, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
June 26, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
June 26, 2026