LIONS DAILY: Lions' Penei Sewell has no timeline for settling in at left tackle

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 04, 2026

The New York Times | Colton Pouncy | August 03, 2026

Audacy | Will Burchfield | August 04, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 04, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 03, 2026

WJBKDT (FOX) | August 04, 2026

WJBKDT (FOX) | August 04, 2026

WWJ (CBS) | August 04, 2026

WDIV (NBC) | August 04, 2026

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 03, 2026

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 03, 2026

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 03, 2026

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 03, 2026

The Detroit News | Richard Silva | August 03, 2026

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 03, 2026

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 03, 2026

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 03, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 03, 2026

MLive.com | Kory Woods | August 03, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 03, 2026

MLive.com | Kory Woods | August 03, 2026

MLive.com | Jacob Richman | August 03, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 03, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 03, 2026

MLive.com | Jacob Richman | August 03, 2026

ESPN.com | Eric Woodyard | August 03, 2026

ESPN.com | Eric Woodyard | August 03, 2026

Audacy | Will Burchfield | August 03, 2026

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 03, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 03, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 03, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 03, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 03, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Al Karsten | August 03, 2026

ESPNEWS (ESPN News) | August 03, 2026