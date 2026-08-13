LIONS DAILY: 8 players and battles to watch closely as Lions open preseason against Bengals

Detroit Free Press (MI) | Shawn Windsor | August 13, 2026

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | August 13, 2026

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 13, 2026

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 13, 2026

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 13, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 13, 2026

The New York Times | Colton Pouncy | August 13, 2026

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 13, 2026

WJBKDT (FOX) | August 13, 2026

WJBKDT (FOX) | August 12, 2026

WDIV (NBC) | August 12, 2026

WJBKDT (FOX) | August 12, 2026

WXYZ (ABC) | August 12, 2026

Detroit Free Press | August 12, 2026

Detroit Free Press | Christian Romo | August 12, 2026

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | August 12, 2026

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 12, 2026

MLive.com (MI) | Kory Woods | August 12, 2026

MLive.com (MI) | Kory Woods | August 12, 2026

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 12, 2026

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 12, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 12, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Morgan Cannon | August 12, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 12, 2026