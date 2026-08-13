LIONS DAILY: 8 players and battles to watch closely as Lions open preseason against Bengals

Detroit Free Press (MI) | Shawn Windsor | August 13, 2026
Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | August 13, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 13, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 13, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | August 13, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 13, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | August 13, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | August 13, 2026
WJBKDT (FOX) | August 13, 2026
WJBKDT (FOX) | August 12, 2026
WDIV (NBC) | August 12, 2026
WJBKDT (FOX) | August 12, 2026
7 News Detroit - Head Coach Dan Campbell Lions to Build Communication with Offensive Coordinator Drew Petzing during Preseason Game
WXYZ (ABC) | August 12, 2026
Detroit Free Press | August 12, 2026
Detroit Free Press | Christian Romo | August 12, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | August 12, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 12, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | August 12, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | August 12, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 12, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | August 12, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 12, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Morgan Cannon | August 12, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 12, 2026
WJBKDT (FOX) | August 12, 2026