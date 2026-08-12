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The Daily Drive

LIONS DAILY: QB Josh Dobbs happy to be around 'a lot of familiar faces' with Detroit

Aug 12, 2026 at 10:20 AM

Lions' Devin White staking claim for starting linebacker job

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 12, 2026

Drew Petzing's preseason debut is the most important for Lions

Detroit Free Press | Carlos Monarrez | August 12, 2026

2 young Lions defenders are giving Dan Campbell reasons to take notice

MLive.com (MI) | Kory Woods | August 11, 2026

4 takeaways from Dan Campbell’s press conference: High praise of Devin White

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026

Survey: What’s your concern level for the Lions’ offensive line after Cade Mays’ injury?

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 12, 2026

CBS News Detroit at 11pm - Goff bringing extra focus to training camp

WWJ (CBS) | August 12, 2026

Local 4 News at 11 - Lions like what the have at wide receiver

WDIV (NBC) | August 12, 2026

7 News Detroit This Morning 5am - Lions to play first preseason game on Thursday

WXYZ (ABC) | August 12, 2026

CBS News Detroit at 5am - Lions hold final practice before first game

WWJ (CBS) | August 12, 2026

Local 4 News at 5a - Lions look to answer o-line questions

WDIV (NBC) | August 12, 2026

Lions observations: What we saw from Josh Dobbs' debut at backup QB

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 11, 2026

Dan Campbell: Kerby Joseph knee injury rehab 'coming along very well'

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 11, 2026

Detroit Lions to wear new rivalry uniforms vs Minnesota Vikings

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 11, 2026

Lions training camp observations: CB competition heating up

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 11, 2026

QB Josh Dobbs happy to be around 'a lot of familiar faces' with Lions

The Detroit News | Richard Silva | August 11, 2026

Kerby Joseph, Lions safety, 'coming along very well' with rehab

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 11, 2026

Lions UDFA linebacker gains momentum ahead of preseason opener

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | August 11, 2026

Lions announce date for debut of new 'Rivalries' alternate uniform

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 11, 2026

Ex-Michigan WR relishes chance with Lions after wondering if NFL would call

MLive.com | Kory Woods | August 11, 2026

Observations: Final Lions practice before first preseason game ends with big pick

MLive.com | Benjamin Raven | August 11, 2026

Lions view preseason debut as great chance to work depth pieces vs. Bengals stars

MLive.com | Benjamin Raven | August 11, 2026

Lions safety duo still recovering, with hopeful return during regular season

MLive.com | Benjamin Raven | August 11, 2026

Back from injury, Michigan native gets up-close look at ‘special’ Lions

MLive.com | Jacob Richman | August 11, 2026

Detroit Lions will debut new ‘Rivalries’ uniforms against Vikings at home

MLive.com | Benjamin Raven | August 11, 2026

A closer look at the record-setting extension for Detroit Lions RB Jahmyr Gibbs

MLive.com | Benjamin Raven | August 11, 2026

'A work in progress:' Where Blake Miller needs most growth by Week 1

Audacy | August 11, 2026

Lions camp observations: LaPorta rounding into form; another situation ends in a turnover

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 11, 2026

Lions training camp notes: Sam LaPorta starting to shake rust

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026

Detroit Lions injury updates: Several players inching closer to return

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026

Detroit Lions to don ‘Rivalries’ uniforms vs. divisional foe

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026

Kerby Joseph injury update: Detroit Lions safety’s rehab going ‘very well’

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026

Detroit Lions’ defensive roster bubble: Nick Whiteside, Devin White make statements

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026

Reacting to the Cade Mays injury, previewing Lions preseason Game 1

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026

Get Up - Lions Season Preview

ESPNEWS (ESPN News) | August 11, 2026

Fox 2 News Morning: Good Day Detroit - Lions Principal Owner and Chair Shelia Hamp Interview

WJBKDT (FOX) | August 11, 2026

Fox 2 News Morning: Good Day Detroit - Detroit Lions Academy

WJBKDT (FOX) | August 11, 2026

Fox 2 News Morning: Good Day Detroit - Lions WR Amon-Ra St. Brown Interview

WJBKDT (FOX) | August 11, 2026

Fox 2 News Morning: Good Day Detroit - Meijer Market Director Joe Chandler Interview

WJBKDT (FOX) | August 11, 2026

Fox 2 News Morning: Good Day Detroit - Lions TE Brock Wright Interview

WJBKDT (FOX) | August 11, 2026

Fox 2 News Morning: Good Day Detroit - Chief Communications and Brand Officer Brian Facchini Interview

WJBKDT (FOX) | August 11, 2026

Fox 2 News Morning: Good Day Detroit - Community Partner Day

WJBKDT (FOX) | August 11, 2026

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