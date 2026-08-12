LIONS DAILY: QB Josh Dobbs happy to be around 'a lot of familiar faces' with Detroit

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 12, 2026

Detroit Free Press | Carlos Monarrez | August 12, 2026

MLive.com (MI) | Kory Woods | August 11, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 12, 2026

WWJ (CBS) | August 12, 2026

WDIV (NBC) | August 12, 2026

WXYZ (ABC) | August 12, 2026

WWJ (CBS) | August 12, 2026

WDIV (NBC) | August 12, 2026

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 11, 2026

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 11, 2026

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 11, 2026

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 11, 2026

The Detroit News | Richard Silva | August 11, 2026

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 11, 2026

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | August 11, 2026

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 11, 2026

MLive.com | Kory Woods | August 11, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 11, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 11, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 11, 2026

MLive.com | Jacob Richman | August 11, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 11, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 11, 2026

Audacy | August 11, 2026

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 11, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026

ESPNEWS (ESPN News) | August 11, 2026

WJBKDT (FOX) | August 11, 2026

WJBKDT (FOX) | August 11, 2026

WJBKDT (FOX) | August 11, 2026

WJBKDT (FOX) | August 11, 2026

WJBKDT (FOX) | August 11, 2026

WJBKDT (FOX) | August 11, 2026