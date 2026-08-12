LIONS DAILY: QB Josh Dobbs happy to be around 'a lot of familiar faces' with Detroit

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 12, 2026
Detroit Free Press | Carlos Monarrez | August 12, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | August 11, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 12, 2026
WWJ (CBS) | August 12, 2026
WDIV (NBC) | August 12, 2026
WXYZ (ABC) | August 12, 2026
WWJ (CBS) | August 12, 2026
WDIV (NBC) | August 12, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 11, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 11, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 11, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | August 11, 2026
The Detroit News | Richard Silva | August 11, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | August 11, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | August 11, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | August 11, 2026
MLive.com | Kory Woods | August 11, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 11, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 11, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 11, 2026
MLive.com | Jacob Richman | August 11, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 11, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 11, 2026
Audacy | August 11, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | August 11, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 11, 2026
ESPNEWS (ESPN News) | August 11, 2026
WJBKDT (FOX) | August 11, 2026
WJBKDT (FOX) | August 11, 2026
WJBKDT (FOX) | August 11, 2026
WJBKDT (FOX) | August 11, 2026
WJBKDT (FOX) | August 11, 2026
Fox 2 News Morning: Good Day Detroit - Chief Communications and Brand Officer Brian Facchini Interview
WJBKDT (FOX) | August 11, 2026
WJBKDT (FOX) | August 11, 2026