LIONS DAILY: Versatile new DB among those in the mix for primary nickelback role

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | August 07, 2026
Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | August 07, 2026
Detroit Free Press | August 06, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 06, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 06, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | August 06, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 06, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 06, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 06, 2026
ESPN.com | Eric Woodyard | August 06, 2026
ESPN.com | August 06, 2026
ESPN.com | Eric Woodyard | August 06, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | August 06, 2026
Audacy | August 06, 2026
NFL.com | NFL.com | August 06, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | August 06, 2026
New York Post | Christian Arnold | August 06, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 06, 2026
7 News Detroit - Lions RB Jahmyr Gibbs becomes the NFL's highest paid running back in history with new contract
WXYZ (ABC) | August 06, 2026
WJBKDT (FOX) | August 06, 2026
WXYZ (ABC) | August 06, 2026
WJBK-TV | WJBK-TV | August 06, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 06, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 06, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 06, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 06, 2026
The Detroit News | Richard Silva | August 06, 2026
The Detroit News | August 06, 2026
The Detroit News | Richard Silva | August 06, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | August 06, 2026
The Detroit News | Richard Silva | August 06, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 06, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | August 06, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | August 06, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 06, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | August 06, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 06, 2026
ESPN.com | August 06, 2026
ESPN.com | Eric Woodyard | August 06, 2026
Associated Press | Paula Pasche | August 06, 2026
Sports Illustrated | Albert Breer | August 06, 2026
NFL.com | August 06, 2026
Audacy | August 06, 2026
Lions camp observations: Gibbs in uniform, Hassanein continues hot start, rep chart gets adjusted for injuries
Detroit Football Network | Justin Rogers | August 06, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 06, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 06, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 06, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 06, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 06, 2026
WJBKDT (FOX) | August 06, 2026