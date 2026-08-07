 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

LIONS DAILY: Versatile new DB among those in the mix for primary nickelback role

Aug 07, 2026 at 09:35 AM

Drew Petzing has hard choices to make for Detroit Lions offense

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | August 07, 2026

Even before new contract, Jahmyr Gibbs and Lions aced his 'hold-in'

Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | August 07, 2026

Breaking down Jahmyr Gibbs' big contract with Lions

Detroit Free Press | August 06, 2026

Detroit Lions bunkering down on core plays, and adding wrinkles

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 06, 2026

Lions make Jahmyr Gibbs the NFL's highest-paid RB with new contract

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 06, 2026

Jahmyr Gibbs, Detroit Lions agree to record-breaking contract extension

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 06, 2026

Lions training camp observations: QB Altmyer takes advantage of reps

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 06, 2026

Lions make Jahmyr Gibbs the NFL’s highest-paid RB in history to end hold-in

MLive.com | Benjamin Raven | August 06, 2026

Versatile new Lions DB among those in the mix for primary nickelback role

MLive.com | Benjamin Raven | August 06, 2026

Jahmyr Gibbs' Lions extension: Answering all the key questions

ESPN.com | Eric Woodyard | August 06, 2026

Adam Schefter: Jahmyr Gibbs' extension was only a matter of time'

ESPN.com | August 06, 2026

Lions, RB Jahmyr Gibbs agree to 3-year, $67.5M extension

ESPN.com | Eric Woodyard | August 06, 2026

Lions make Jahmyr Gibbs the NFL’s highest-paid running back

The New York Times | Colton Pouncy | August 06, 2026

Lions sign Jahmyr Gibbs to three-year extension that makes him highest-paid RB in NFL

Audacy | August 06, 2026

Jahmyr Gibbs agrees to 3-yr/$67.5M contract extension | 'GameDay Kickoff'

NFL.com | NFL.com | August 06, 2026

Lions, Gibbs come to terms on three-year extension to make him highest-paid RB

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 06, 2026

Jahmyr Gibbs signs $67.5 million Lions extension to become highest-paid running back in NFL history

New York Post | Christian Arnold | August 06, 2026

Detroit Lions give Jahmyr Gibbs record-breaking contract extension

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 06, 2026

7 News Detroit - Lions RB Jahmyr Gibbs becomes the NFL's highest paid running back in history with new contract

WXYZ (ABC) | August 06, 2026

Fox 2 News - Lions Training Camp Recap and Lions RB Jahmyr Gibbs agrees to new contract

WJBKDT (FOX) | August 06, 2026

7 News Detroit - Lions RB Jahmyr Gibbs agrees to new contract

WXYZ (ABC) | August 06, 2026

Fox 2 News - D.J. Wonnum Interview

WJBK-TV | WJBK-TV | August 06, 2026

Detroit Lions observations: New-look OL dominates in red zone

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 06, 2026

Lions RB Jahmyr Gibbs gives thumb's up when asked if new deal is close

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 06, 2026

Lions RB Jahmyr Gibbs returns to training camp practice

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 06, 2026

Avonte Maddox on track for bigger role with Detroit Lions

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 06, 2026

Lions WR Greg Dortch 'even better' than Dan Campbell was expecting

The Detroit News | Richard Silva | August 06, 2026

Jahmyr Gibbs at training camp despite no contract signed yet

The Detroit News | August 06, 2026

Malcolm Rodriguez among multiple Lions absent from sweltering practice

The Detroit News | Richard Silva | August 06, 2026

Lions' Jahmyr Gibbs returns to practice

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 06, 2026

Lions tight end Tyler Conklin back at practice following calf injury

The Detroit News | Richard Silva | August 06, 2026

Observations: Lions rookie DL makes some noise as fan-favorite WR improves

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 06, 2026

How Lions’ DL coach is helping veteran defender reach another level

MLive.com (MI) | Kory Woods | August 06, 2026

Jahmyr Gibbs, Lions teammate hint at impending new contract

MLive.com (MI) | Jacob Richman | August 06, 2026

Pair of players exit Lions practice early, handful of others missing

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 06, 2026

Jahmyr Gibbs returns to Lions practice after week-long hold-in

MLive.com (MI) | Jacob Richman | August 06, 2026

Veteran WR and returner has been ‘even better’ than the Detroit Lions thought

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 06, 2026

Could the Lions and Jahmyr Gibbs be closing in on a deal?

ESPN.com | August 06, 2026

2026 Detroit Lions training camp: Latest intel, updates

ESPN.com | Eric Woodyard | August 06, 2026

Jahmyr Gibbs back on the field for the first time since Detroit Lions training camp started

Associated Press | Paula Pasche | August 06, 2026

Albert Breer Empties His Lions Notebook From Training Camp

Sports Illustrated | Albert Breer | August 06, 2026

Jahmyr Gibbs seen in uniform and participating in Lions practice today | 'GMFB'

NFL.com | August 06, 2026

Jameson Williams is better, in every which way

Audacy | August 06, 2026

Lions camp observations: Gibbs in uniform, Hassanein continues hot start, rep chart gets adjusted for injuries

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 06, 2026

Lions training camp observations: Several reserves make most of promotions

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 06, 2026

Detroit Lions training camp injury report: Gibbs, Conklin back

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 06, 2026

Mailbag: Which Lions players are overperforming, disappointing in training camp?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 06, 2026

Jahmyr Gibbs returns to practice; contract extension could ‘get done this week’

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 06, 2026

Detroit Lions training camp Day 7 live updates, latest news

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 06, 2026

Fox 2 News The Noon - Detroit Lions Training Camp Day #7

WJBKDT (FOX) | August 06, 2026

Related Content

news

LIONS DAILY: Healthier, lighter Alim McNeill ready 'to hoop' for D-line

news

LIONS DAILY: RB Jacob Saylors aims to seize opportunity with Gibbs, Vaki out

news

LIONS DAILY: Lions' Penei Sewell has no timeline for settling in at left tackle

news

LIONS DAILY: Devin White explains why he signed with Detroit

news

LIONS DAILY: Lions training camp roster - What to know about every player

news

LIONS DAILY: Whiteside is playing 'like he wants a spot' on Lions' roster

news

LIONS DAILY: Lions receiver details 25-pound transformation after position switch

news

LIONS DAILY: How Lions CB Ennis Rakestraw Jr. found peace in a lost season

news

THE DAILY DRIVE: Lions' Jared Goff helps Detroit students celebrate next chapter at FATE event

news

THE DAILY DRIVE: 4 big predictions for Detroit's 2026 season

news

THE DAILY DRIVE: Lions camp preview: Offense's potential pinned to retooled line

Advertising