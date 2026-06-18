 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

THE DAILY DRIVE: Lions see 'tremendous growth' from rookie LB Jimmy Rolder

Jun 18, 2026 at 09:42 AM

Why Detroit Lions are challenging CB Terrion Arnold after tough spring

Rainer Sabin - Detroit Free Press

June 18, 2026

Minicamp unable to answer all the questions facing Detroit Lions

Carlos Monarrez - Detroit Free Press

June 18, 2026

For Detroit Lions, 'nothing off the docket' with Brendan Sorsby, NFL supplemental draft

Dave Birkett - Detroit Free Press

June 18, 2026

Lions observations: Bigger, better Jackson Meeks finds new home at TE

Dave Birkett - Detroit Free Press

June 17, 2026

Detroit Lions see 'tremendous growth' from rookie LB Jimmy Rolder

Dave Birkett - Detroit Free Press

June 17, 2026

Lions add 3 UFL WRs, including two from champion Louisville Kings

Richard Silva - Detroit News

June 17, 2026

Lions CB Terrion Arnold's shoulder at 'about 75-80%' as recovery continues

Richard Silva - Detroit News

June 17, 2026

Lions minicamp observations: Safety reserves getting doused with reps

Nolan Bianchi - Detroit News

June 17, 2026

After rash of injuries, Lions still plan to 'push it' at training camp

Nolan Bianchi - Detroit News

June 17, 2026

Lions add 3 players during minicamp, including one-time former Michigan WR

Benjamin Raven - MLive

June 17, 2026

Lions don’t rule out a run at Brendan Sorsby in NFL supplemental draft

Jacob Richman - MLive

June 17, 2026

‘He’s got to go earn it’: Lions push former first-round CB ahead of camp

Benjamin Raven - MLive

June 17, 2026

Lions’ Dan Campbell says he will ‘push’ players but be smart in training camp

Kory Woods – MLive

June 17, 2026

Minicamp observations: Lions head into summer after competitive 2-minute drill

Benjamin Raven - MLive

June 17, 2026

VIDEO: Jahmyr Gibbs using MMA work to prep for bigger role

Eric Woodyard – ESPN.com

June 17, 2026

Lions minicamp observations: Terrion Arnold’s task ahead — ‘he’s got to go earn it’

Colton Pouncy – The Athletic

June 17, 2026

Terrion Arnold: "T.A. is in competition with himself" in year three

Will Burchfield – 97.1 The Ticket

June 17, 2026

Lions add trio of UFL receivers, including a former Michigan Wolverine

Justin Rogers – Detroit Football Network

June 17, 2026

Lions coach Dan Campbell talks coaching staff retreats, guard battle, getting young players into the lineup and more

Justin Rogers – Detroit Football Network

June 17, 2026

Minicamp observations: Bates buries 64-yarder, Meeks snags a score, Scruggs adding more versatility

Justin Rogers – Detroit Football Network

June 17, 2026

Lions WR Isaac TeSlaa is ahead of schedule, giving off veteran vibes

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 17, 2026

Lions News: Former NFL Pro Bowler believes Detroit may be most complete team

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 17, 2026

Lions place Kendrick Law on IR, add another UFL receiver

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 17, 2026

Lions minicamp Day 2 injury report: Terrion Arnold gives an update

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 17, 2026

Lions Day 2 minicamp notes, observations: Penei Sewell’s leadership on display

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 17, 2026

Terrion Arnold will have to earn starting job in Lions camp

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 17, 2026

Related Content

news

THE DAILY DRIVE: Why Lions were right fit for new passing game coordinator Mike Kafka

news

THE DAILY DRIVE: New Lions center feels at home as he learns offense through Jared Goff's eyes

news

THE DAILY DRIVE: Lions aim to evolve defense with more nickel looks this season

news

THE DAILY DRIVE: Retired Lions O-lineman 'fits like a glove' in new coaching role

news

THE DAILY DRIVE: Lions QB Jared Goff 'intentional' in building chemistry with Cade Mays

news

THE DAILY DRIVE: Which Detroit Lions player will have the biggest bounce-back season in 2026?

news

THE DAILY DRIVE: Lions aim for ground game to lead way, while play-action pass must improve

news

THE DAILY DRIVE: Lions OC Drew Petzing leaning on vets as offensive install continues

news

THE DAILY DRIVE: Lions add UDFA rookie WR during OTAS

news

THE DAILY DRIVE: SI predicting huge year for Detroit in 2026

news

THE DAILY DRIVE: Kelvin Sheppard studied top-five defenses from last season to help Lions evolve

Advertising