 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

THE DAILY DRIVE: Entering third season, Lions eager to see if special teams standout Sione Vaki has anything to offer offensively

Jun 24, 2026 at 11:08 AM

Lions thrilled to have veteran backup QB, but ‘unflappable’ rookie has impressed

Benjamin Raven – MLive

June 24, 2026

Entering third season, Lions eager to see if special teams standout Sione Vaki has anything to offer offensively

Justin Rogers – Detroit Football Network

June 24, 2026

Lions announce training camp schedule: 5 practices open to public

Dave Birkett – Detroit Free Press

June 23, 2026

Jim Mitchell, ex-Detroit Lions DL, auto dealer, dies at 77

Dave Birkett – Detroit Free Press

June 23, 2026

Lions have a quiet plan to bring both starting safeties back

Kory Woods – MLive

June 23, 2026

Detroit Lions announce 10 open training camp dates for fans in August

Kory Woods – MLive

June 23, 2026

NFC North in 2026: Case for/against the Bears, Lions, Packers and Vikings to win division

Kevin Patra – NFL.com

June 23, 2026

Discussion: Which Detroit Lions player will take the biggest jump in 2026?

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 23, 2026

2026 Detroit Lions training camp schedule: 10 dates open to fans

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 23, 2026

6 ‘stock down’ players from Detroit Lions OTAs, minicamp
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
June 23, 2026

Lions News: Sam LaPorta attending Tight End U again

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 23, 2026

Reacts Survey: Which UDFA is most likely to make an impact on the Lions roster in 2026?

Erik Schlitt – Pride of Detroit

June 23, 2026

Related Content

news

THE DAILY DRIVE: Clark oozes leadership. Lions counting on him to make plays, too

news

THE DAILY DRIVE: Lions embrace youth movement as Dan Campbell sets development expectations

news

THE DAILY DRIVE: Lions see 'tremendous growth' from rookie LB Jimmy Rolder

news

THE DAILY DRIVE: Why Lions were right fit for new passing game coordinator Mike Kafka

news

THE DAILY DRIVE: New Lions center feels at home as he learns offense through Jared Goff's eyes

news

THE DAILY DRIVE: Lions aim to evolve defense with more nickel looks this season

news

THE DAILY DRIVE: Retired Lions O-lineman 'fits like a glove' in new coaching role

news

THE DAILY DRIVE: Lions QB Jared Goff 'intentional' in building chemistry with Cade Mays

news

THE DAILY DRIVE: Which Detroit Lions player will have the biggest bounce-back season in 2026?

news

THE DAILY DRIVE: Lions aim for ground game to lead way, while play-action pass must improve

news

THE DAILY DRIVE: Lions OC Drew Petzing leaning on vets as offensive install continues

Advertising