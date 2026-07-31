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The Daily Drive

LIONS DAILY: Whiteside is playing 'like he wants a spot' on Lions' roster

Jul 31, 2026 at 08:33 AM

Kerby Joseph "super optimistic" about his chances to play, but vague on details

Audacy | Will Burchfield | July 31, 2026

Lions News: Detroit has a new motto for 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | July 30, 2026

Local 4 News at 6 - Joseph's injury still a talking point at camp

WDIV (NBC) | July 30, 2026

Fox 2 News Edge - Cade Mays Training Camp Interview

WJBKDT (FOX) | July 30, 2026

Fox 2 News - Lions' Training Camp

WJBKDT (FOX) | July 30, 2026

7 News Detroit at 5pm - Training Camp is Underway

WXYZ (ABC) | July 30, 2026

Detroit Lions DC Kelvin Sheppard will be ready for head coaching opportunity – Andscape

Andscape | Jason Reid | July 30, 2026

Dan Campbell 'not sweating' Lions RB Jahmyr Gibbs' hold-in

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | July 30, 2026

Dan Campbell: Lions OT Gio Manu out with previously undisclosed injury

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | July 30, 2026

Kerby Joseph talks with reporters, gives few answers on health of knee

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | July 30, 2026

Lions observations: Derrick Barnes shows cover skills in Day 2 of camp

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | July 30, 2026

Lions' Dan Campbell explains odd timing of Giovanni Manu's injury

The Detroit News | Richard Silva | July 30, 2026

Dan Campbell 'not sweating' Jahmyr Gibbs' absence at Lions practice

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | July 30, 2026

Lions training camp observations: Passing 'O' finds groove in 7-on-7

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | July 30, 2026

Nick Whiteside is playing 'like he wants a spot' on Lions' roster

The Detroit News | Richard Silva | July 30, 2026

Lions safety Kerby Joseph directs injury questions to his new rap song

The Detroit News | Nolan Bianchi | July 30, 2026

Lions' Ennis Rakestraw Jr. off to hot start with starting job in balance

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | July 30, 2026

Former Lions third-round pick signs with Tampa Bay Buccaneers

MLive.com | Benjamin Raven | July 30, 2026

Returning Lions CB eager to seize opportunity after bouncing around NFL

MLive.com | Jacob Richman | July 30, 2026

Lions exploring changes after training camp ticket frustrations

MLive.com (MI) | Kory Woods | July 30, 2026

Dan Campbell thought Gibbs’ extension would be handled by now: ‘It will get done’

MLive.com | Benjamin Raven | July 30, 2026

Why this Lions OL landed on NFI list despite practicing on Day 1

MLive.com | Kory Woods | July 30, 2026

Jahmyr Gibbs’ contract hold-in no surprise to Lions’ top receiver

MLive.com | Jacob Richman | July 30, 2026

All-Pro Lions safety remains optimistic about playing this year, avoids specifics

MLive.com | Benjamin Raven | July 30, 2026

Detroit Lions rookie DL reshaped his body to unlock his explosive potential

MLive.com | Kory Woods | July 30, 2026

Observations: Lions use Jahmyr Gibbs’ absence to douse backups in ‘awesome’ reps

MLive.com | Benjamin Raven | July 30, 2026

Lions star defender feels liberated, ‘like a new person’ to begin camp

MLive.com | Jacob Richman | July 30, 2026

Lions linebacker has prime opportunity to claim starting role

MLive.com | Kory Woods | July 30, 2026

2026 Detroit Lions training camp: Latest intel, updates

ESPN.com | Eric Woodyard | July 29, 2026

Why Jahmyr Gibbs missed first day of Lions' training camp

ESPN.com | July 30, 2026

Lions training camp takeaways: Jahmyr Gibbs’ hold-in, Kerby Joseph working to return

The New York Times | Colton Pouncy | July 30, 2026

Tyleik Williams gains Lions' trust through accountability with weight management

Detroit Football Network | Justin Rogers | July 30, 2026

Lions' Campbell not sweating Gibbs' hold-in: 'At some point here, it’ll get done'

Detroit Football Network | Justin Rogers | July 30, 2026

Lions camp observations: Barnes picks Goff, Bridgewater drops some dimes and offense grinds screen designs

Detroit Football Network | Justin Rogers | July 30, 2026

Blake Miller is on a mission to help fix the Lions offensive line

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | July 30, 2026

Detroit Lions ‘not sweating’ Jahmyr Gibbs’ contract hold-in

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | July 30, 2026

Detroit Lions training camp Day 2 injury report: Bad news for Giovanni Manu

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | July 30, 2026

Lions safety Kerby Joseph optimistic about injury with help from his faith

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | July 30, 2026

Detroit Lions 2026 training camp observations, Day 2: 10 standouts from Thursday

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | July 30, 2026

Local 4 News - Lions Training Camp Day 2

WDIV (NBC) | July 30, 2026

7 News Detroit - Lions Training Camp Day 2

WXYZ (ABC) | July 30, 2026

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