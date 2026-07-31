LIONS DAILY: Whiteside is playing 'like he wants a spot' on Lions' roster

Audacy | Will Burchfield | July 31, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | July 30, 2026
WDIV (NBC) | July 30, 2026
WJBKDT (FOX) | July 30, 2026
WJBKDT (FOX) | July 30, 2026
WXYZ (ABC) | July 30, 2026
Andscape | Jason Reid | July 30, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | July 30, 2026
Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | July 30, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | July 30, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | July 30, 2026
The Detroit News | Richard Silva | July 30, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | July 30, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | July 30, 2026
The Detroit News | Richard Silva | July 30, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | July 30, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | July 30, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | July 30, 2026
MLive.com | Jacob Richman | July 30, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | July 30, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | July 30, 2026
MLive.com | Kory Woods | July 30, 2026
MLive.com | Jacob Richman | July 30, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | July 30, 2026
MLive.com | Kory Woods | July 30, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | July 30, 2026
MLive.com | Jacob Richman | July 30, 2026
MLive.com | Kory Woods | July 30, 2026
ESPN.com | Eric Woodyard | July 29, 2026
ESPN.com | July 30, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | July 30, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | July 30, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | July 30, 2026
Lions camp observations: Barnes picks Goff, Bridgewater drops some dimes and offense grinds screen designs
Detroit Football Network | Justin Rogers | July 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | July 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | July 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | July 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | July 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | July 30, 2026
WDIV (NBC) | July 30, 2026
WXYZ (ABC) | July 30, 2026