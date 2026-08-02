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The Daily Drive

LIONS DAILY: Lions training camp roster - What to know about every player

Aug 02, 2026 at 08:32 AM

Lions training camp roster: What to know about every player

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 02, 2026

Detroit Lions sign former All-Pro LB Devin White with Jimmy Rolder hurt

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 01, 2026

Lions sign former All-Pro, Super Bowl-winning linebacker

The Detroit News | Richard Silva | August 01, 2026

Dan Campbell wants Lions rolling in these 3 areas ahead of 2026 season

The Detroit News | Richard Silva | August 01, 2026

Untapped Lions RB is arguably most intriguing player to watch this preseason

MLive.com | Benjamin Raven | August 01, 2026

Lions veteran linebacker growing into bigger role after captain's departure

MLive.com (MI) | Kory Woods | August 01, 2026

Lions sign former All-Pro LB after rookie exits recent camp practice early

MLive.com (MI) | Kory Woods | August 01, 2026

Ex-All Pro LB Devin White joins Lions on 1-year deal

ESPN.com | Eric Woodyard | August 01, 2026

Lions sign former All-Pro Devin White in move to bolster LB corps

The New York Times | Colton Pouncy | August 01, 2026

Lions sign former Pro Bowl LB Devin White following his productive 2025 season with Raiders

Associated Press | August 01, 2026

The Lions are lead candidates to become latest NFL team to go from worst to first in the division

Associated Press | Josh Dubow | August 01, 2026

Lions sign veteran LB Devin White after bounce-back 2025 season

NFL.com | Nick Shook | August 01, 2026

Lions adding former Pro Bowl LB White in response to rookie Rolder's practice injury

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 01, 2026

Which Lions player needs more training camp coverage?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 02, 2026

Reports: Lions rookie Jimmy Rolder out ‘a while,’ but injury not ‘severe’

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 01, 2026

Detroit Lions signing former All-Pro veteran linebacker

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 01, 2026

Discussion: Which Lions player has been the biggest surprise in camp?

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 01, 2026

7 News Detroit at 6pm - Lions Sign Devin White

WXYZ (ABC) | August 01, 2026

3 thoughts after 3 days of Detroit Lions training camp

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 01, 2026

'Excited' Lions welcome LaPorta back after long road from surgery

ESPN.com | Eric Woodyard | August 01, 2026

Our top standouts, thoughts after first 3 days of Detroit Lions training camp

MLive.com | Benjamin Raven | July 31, 2026

After All-Pro season, Lions linebacker focused on taking next step

MLive.com | Kory Woods | July 31, 2026

How a two-time Super Bowl champ finally got a ‘head start’ with the Lions

MLive.com | Jacob Richman | July 31, 2026

Detroit Lions fans excited to see how rookies perform in pads at training camp

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 01, 2026

Fox 2 News - Lions Head Coach Dan Campbell on the offensive lines progress

WJBKDT (FOX) | August 01, 2026

CBS News Detroit - Detroit Lions Training Camp Day 3

WWJ (CBS) | July 31, 2026

Local 4 News - Lions LB Jimmy Rolder and Lions DL Alim McNeill leave practice with injuries and Lions LB Jack Campbell confident in defensive depth

WDIV (NBC) | July 31, 2026

7 News Detroit - Wrapping Up Week 1 of Training Camp

WXYZ (ABC) | July 31, 2026

CBS News Detroit - Lions LB Jimmy Rolder and Lions DL Alim McNeill leaves practice with injuries and Lions RB Jahmyr Gibbs still not practicing

WWJ (CBS) | July 31, 2026

Local 4 News - Lions DL Alim McNeill leaves practice with injury and Lions Head Coach Dan Campbell believes McNeill is back to his old self

WDIV (NBC) | July 31, 2026

Lions observations: How Jack Campbell bides his time till pads come on

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | July 31, 2026

Alim McNeill, Jimmy Rolder leave Lions practice with injuries

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | July 31, 2026

Christian Mahogany returns as Lions' left guard competition heats up

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | July 31, 2026

Lions re-sign TE Anthony Firkser; DB Christian Izien nearing return

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | July 31, 2026

Christian Mahogany returns to Lions after 2 missed practices

The Detroit News | Richard Silva | July 31, 2026

Lions training camp observations: Pacheco pops, Hassanein roars

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | July 31, 2026

Why Lions DT Tyleik Williams, 'a man of his word,' dropped 50 pounds

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | July 31, 2026

Alim McNeill, rookie linebacker leave Lions practice with injuries

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | July 31, 2026

Lions' Dan Campbell follows up on potential back injury of Jahmyr Gibbs

The Detroit News | Nolan Bianchi | July 31, 2026

Observations: Detroit Lions get LG back at practice as OL vs. DL work ramps up

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | July 31, 2026

Heart of the Pride: This is what makes the Detroit Lions more than just a football team

MLive.com (MI) | Jake May | July 31, 2026

Lions veteran can already see how new OC is making an impact

MLive.com (MI) | Jacob Richman | July 31, 2026

‘Sky’s the limit’: Lions expect big things from Jameson Williams in 2026

MLive.com (MI) | Kory Woods | July 31, 2026

Lions hope to get 2 new additions back soon; star RB’s back issue not serious

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | July 31, 2026

Lions rookie LB, key DL exit camp practice early for potential injuries

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | July 31, 2026

Michigan native among early standouts at Detroit Lions training camp

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | July 31, 2026

Detroit Lions waive tight end, add familiar face as replacement

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | July 31, 2026

Lions training camp takeaways: Christian Mahogany is back, Jameson Williams shines

The New York Times | Colton Pouncy | July 31, 2026

Slimmed-down Tyleik Williams makes good on word to Campbell, Holmes: "I'm moving way faster"

Audacy | Will Burchfield | July 31, 2026

Lions’ Gibbs, Falcons’ Robinson remain sidelined at training camp as contract talks continue

Associated Press | Maura Carey | July 31, 2026

Pacheco provides ‘Pop’ in the Lions’ backfield while awaiting Gibbs’ return

Associated Press | Dana Gauruder | July 31, 2026

Lions' Jahmyr Gibbs, Falcons' Bijan Robinson remain sidelined at training camp as contract talks continue

NFL.com | Associated Press | July 31, 2026

Lions camp observations: Whiteside, Moore, and Hassanein pop; two depart practice with injuries

Detroit Football Network | Justin Rogers | July 31, 2026

Detroit Lions training camp observations: Jameson Williams is getting even better

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | July 31, 2026

Detroit Lions training camp injury update: Alim McNeill leaves early

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | July 31, 2026

Christian Mahogany removed from NFI, gets some 1st team reps

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | July 31, 2026

Fox 2 News The Noon - Lions Training Camp Day 3

WJBKDT (FOX) | July 31, 2026

7 News Detroit at Noon - Lions Training Camp

WXYZ (ABC) | July 31, 2026

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