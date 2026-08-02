LIONS DAILY: Lions training camp roster - What to know about every player

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 02, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 01, 2026
The Detroit News | Richard Silva | August 01, 2026
The Detroit News | Richard Silva | August 01, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 01, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | August 01, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | August 01, 2026
ESPN.com | Eric Woodyard | August 01, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | August 01, 2026
Associated Press | August 01, 2026
Associated Press | Josh Dubow | August 01, 2026
NFL.com | Nick Shook | August 01, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | August 01, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 02, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 01, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 01, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 01, 2026
WXYZ (ABC) | August 01, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 01, 2026
ESPN.com | Eric Woodyard | August 01, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | July 31, 2026
MLive.com | Kory Woods | July 31, 2026
MLive.com | Jacob Richman | July 31, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 01, 2026
WJBKDT (FOX) | August 01, 2026
WWJ (CBS) | July 31, 2026
Local 4 News - Lions LB Jimmy Rolder and Lions DL Alim McNeill leave practice with injuries and Lions LB Jack Campbell confident in defensive depth
WDIV (NBC) | July 31, 2026
WXYZ (ABC) | July 31, 2026
CBS News Detroit - Lions LB Jimmy Rolder and Lions DL Alim McNeill leaves practice with injuries and Lions RB Jahmyr Gibbs still not practicing
WWJ (CBS) | July 31, 2026
Local 4 News - Lions DL Alim McNeill leaves practice with injury and Lions Head Coach Dan Campbell believes McNeill is back to his old self
WDIV (NBC) | July 31, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | July 31, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | July 31, 2026
Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | July 31, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | July 31, 2026
The Detroit News | Richard Silva | July 31, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | July 31, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | July 31, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | July 31, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | July 31, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | July 31, 2026
MLive.com (MI) | Jake May | July 31, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | July 31, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | July 31, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | July 31, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | July 31, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | July 31, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | July 31, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | July 31, 2026
Audacy | Will Burchfield | July 31, 2026
Associated Press | Maura Carey | July 31, 2026
Associated Press | Dana Gauruder | July 31, 2026
Lions' Jahmyr Gibbs, Falcons' Bijan Robinson remain sidelined at training camp as contract talks continue
NFL.com | Associated Press | July 31, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | July 31, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | July 31, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | July 31, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | July 31, 2026
WJBKDT (FOX) | July 31, 2026
WXYZ (ABC) | July 31, 2026