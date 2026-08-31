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Lions announce roster moves

Aug 30, 2026 at 08:55 PM

Allen Park, Mich.— The Detroit Lions announced today the following roster moves:

RELEASED

  • DL Myles Adams
  • LB Joe Bachie
  • TE Tyler Conklin
  • WR Greg Dortch
  • WR Tom Kennedy
  • LB Amen Ogbongbemiga
  • LB Troy Reeder
  • DL Ben Stille
  • RB Trayveon Williams

WAIVED

  • QB Luke Altmyer
  • WR Tarik Black
  • CB Ekow Boye-Doe
  • DB Aamaris Brown
  • OL Devin Cochran
  • CB Bump Cooper Jr.
  • WR Malik Cunningham
  • TE Thomas Gordon
  • OL Gus Hartwig
  • TE Zach Horton
  • LB Erick Hunter
  • S Dan Jackson
  • WR Lucky Jackson
  • WR Dominic Lovett
  • EDGE Anthony Lucas
  • G Mason Miller
  • G Melvin Priestly
  • CB Eric Scott Jr.
  • DL Chris Smith
  • OL Colby Sorsdal
  • S Jason Taylor II
  • DL Tyre West
  • CB Nick Whiteside
  • RB Roydell Williams

WAIVED/INJURED

  • OL Michael Niese

PLACED ON RESERVE/PHYSICALLY UNABLE TO PERFORM

  • DB Brian Branch
  • S Kerby Joseph

PLACED ON RESERVE/NON-FOOTBALL INJURY

  • OL Giovanni Manu

PLACED ON RESERVE/INJURED

  • C Cade Mays

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