Lions announce roster moves

Allen Park, Mich.— The Detroit Lions announced today the following roster moves:
RELEASED
- DL Myles Adams
- LB Joe Bachie
- TE Tyler Conklin
- WR Greg Dortch
- WR Tom Kennedy
- LB Amen Ogbongbemiga
- LB Troy Reeder
- DL Ben Stille
- RB Trayveon Williams
WAIVED
- QB Luke Altmyer
- WR Tarik Black
- CB Ekow Boye-Doe
- DB Aamaris Brown
- OL Devin Cochran
- CB Bump Cooper Jr.
- WR Malik Cunningham
- TE Thomas Gordon
- OL Gus Hartwig
- TE Zach Horton
- LB Erick Hunter
- S Dan Jackson
- WR Lucky Jackson
- WR Dominic Lovett
- EDGE Anthony Lucas
- G Mason Miller
- G Melvin Priestly
- CB Eric Scott Jr.
- DL Chris Smith
- OL Colby Sorsdal
- S Jason Taylor II
- DL Tyre West
- CB Nick Whiteside
- RB Roydell Williams
WAIVED/INJURED
- OL Michael Niese
PLACED ON RESERVE/PHYSICALLY UNABLE TO PERFORM
- DB Brian Branch
- S Kerby Joseph
PLACED ON RESERVE/NON-FOOTBALL INJURY
- OL Giovanni Manu
PLACED ON RESERVE/INJURED
- C Cade Mays