THE DAILY DRIVE: Lions have no answer for 'little things' hurting team

Shawn Windsor – Detroit Free Press
December 3, 2018
Dave Birkett – Detroit Free Press
December 2, 2018
Dave Birkett – Detroit Free Press
December 2, 2018
Carlos Monarrez – Detroit Free Press
December 2, 2018
Dave Birkett – Detroit Free Press
December 2, 2018
Carlos Monarrez – Detroit Free Press
December 2, 2018
Bob Wojnowski – The Detroit News
December 2, 2018
John Niyo – The Detroit News
December 2, 2018
Justin Rogers – The Detroit News
December 2, 2018
Justin Rogers – The Detroit News
December 2, 2018
Justin Rogers – The Detroit News
December 2, 2018
Nolan Bianchi – The Detroit News
December 2, 2018
Tony Paul – The Detroit News
December 2, 2018
Kyle Meinke – MLive.com
December 2, 2018
Nate Atkins – MLive.com
December 2, 2018
Kyle Meinke – MLive.com
December 2, 2018
Nate Atkins – MLive.com
December 2, 2018
Kyle Meinke – MLive.com
December 2, 2018
Kyle Meinke – MLive.com
December 2, 2018
Kyle Meinke – MLive.com
December 2, 2018
Michael Rothstein – ESPN.com
December 2, 2018
Michael Rothstein – ESPN.com
December 2, 2018
Pat Caputo – The Oakland Press
December 2, 2018
Will Burchfield – 97.1 The Ticket
December 2, 2018
Will Burchfield – 97.1 The Ticket
December 2, 2018
Chris Burke – The Athletic (Subscription Required)
December 2, 2018
Matt Schoch – The Associated Press
December 2, 2018
Larry Lage – The Associated Press
December 2, 2018
Week 14 - Opponent Clips - Arizona Cardinals
Darren Urban – AZCardinals.com
December 2, 2018
Darren Urban – AZCardinals.com
December 2, 2018
Kyle Odegard – AZCardinals.com
December 2, 2018
Kyle Odegard – AZCardinals.com
December 2, 2018
Bob McManaman – Arizona Central
December 2, 2018
Kent Somers – Arizona Central
December 2, 2018
Michael Middlehurst-Schwartz – Arizona Central
December 2, 2018
Bob McManaman – Arizona Central
December 2, 2018
John Weinfuss – ESPN.com
December 2, 2018
Scott Bordow – The Athletic (Subscription Required)
December 2, 2018
Scott Bordow – The Athletic (Subscription Required)
December 2, 2018
Genaro Armas – The Associated Press
December 2, 2018