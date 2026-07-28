THE DAILY DRIVE: Lions' Jared Goff helps Detroit students celebrate next chapter at FATE event

Dave Birkett - Detroit Free Press
July 28, 2026
Shawn Windsor - Detroit Free Press
July 28, 2026
Richard Silva – Detroit News
July 28, 2026
Colton Pouncy – The Athletic
July 28, 2026
Dave Birkett - Detroit Free Press
July 27, 2026
Dave Birkett - Detroit Free Press
July 27, 2026
Nolan Bianchi - Detroit News
July 27, 2026
Kory Woods – MLive
July 27, 2026
Kory Woods – MLive
July 27, 2026
Will Burchfield - 97.1 The Ticket
July 27, 2026
Kirk Pinho - Crain's Detroit Business
July 27, 2026
VIDEO: Jared Goff says Lions intend to recapture grit after getting 'embarrassed in a lot of ways' in 2025
Brad Galli - Brad Galli Show
July 27, 2026
Tim Staudt - WILX News 10
July 27, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
July 27, 2026
Erik Schlitt – Pride of Detroit
July 27, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
July 27, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
July 27, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
July 27, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
July 27, 2026