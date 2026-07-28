 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

THE DAILY DRIVE: Lions' Jared Goff helps Detroit students celebrate next chapter at FATE event

Jul 28, 2026 at 09:55 AM

Detroit Lions camp questions: Is secondary ready for prime time?

Dave Birkett - Detroit Free Press

July 28, 2026

Dan Campbell sounds different. That's no accident

Shawn Windsor - Detroit Free Press

July 28, 2026

Lions training camp preview: These 5 players have most to gain

Richard Silva – Detroit News

July 28, 2026

Lions training camp preview: They have work ahead — and Dan Campbell is ready for it

Colton Pouncy – The Athletic

July 28, 2026

Lions sign Troy Reeder to compete for open linebacker role in camp

Dave Birkett - Detroit Free Press

July 27, 2026

VIDEO: Dave Birkett on 3 biggest storylines as Lions enter 2026 training camp

Dave Birkett - Detroit Free Press

July 27, 2026

Troy Reeder, Super Bowl-winning linebacker, to join Lions

Nolan Bianchi - Detroit News

July 27, 2026

Lions reportedly add veteran linebacker days before training camp

Kory Woods – MLive

July 27, 2026

Lions’ Jared Goff helps Detroit students celebrate next chapter at FATE event

Kory Woods – MLive

July 27, 2026

Kerby Joseph says his fate is in God's hands: "I just woke up one day and my knee was swollen"

Will Burchfield - 97.1 The Ticket

July 27, 2026

One of downtown Detroit’s newest office buildings may be demolished for Ford Field parking

Kirk Pinho - Crain's Detroit Business

July 27, 2026

VIDEO: Jared Goff says Lions intend to recapture grit after getting 'embarrassed in a lot of ways' in 2025

Brad Galli - Brad Galli Show

July 27, 2026

VIDEO: Former Detroit Lions kicker Eddie Murray on what he misses most about NFL

Tim Staudt - WILX News 10

July 27, 2026

Detroit Lions add highly experienced linebacker before training camp

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

July 27, 2026

2026 Detroit Lions 53-man roster prediction: Erik’s pre-training camp edition

Erik Schlitt – Pride of Detroit

July 27, 2026

Kerby Joseph provides some injury insight in series of tweets

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

July 27, 2026

Lions DT Tyleik Williams says he lost an ABSURD amount of weight in 5 months

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

July 27, 2026

Lions News: Is Detroit the biggest challenger to the LA Rams?

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

July 27, 2026

Discussion: Where will the Detroit Lions’ defense rank in 2026?

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

July 27, 2026

Related Content

news

THE DAILY DRIVE: 4 big predictions for Detroit's 2026 season

news

THE DAILY DRIVE: Lions camp preview: Offense's potential pinned to retooled line

news

THE DAILY DRIVE: Why Jared Goff believes Amon-Ra St. Brown is the NFL's best WR

news

THE DAILY DRIVE: Kelvin Sheppard was the talk of the NFL this offseason

news

THE DAILY DRIVE: Rodriguez, with chance to start for Lions, 'feeling great'

news

THE DAILY DRIVE: Lions' O-line reestablishing bully mentality to get back on track

news

THE DAILY DRIVE: Tight-end room can help Lions' offense leverage league trends

news

THE DAILY DRIVE: Why Sam LaPorta could be in for career year

news

THE DAILY DRIVE: Lions see 'tremendous growth' from rookie LB ahead of camp battle for role

news

THE DAILY DRIVE: Lions WR impressing coaches with added athleticism

news

THE DAILY DRIVE: ESPN grades Detroit's offseason as top-10 in NFL

Advertising