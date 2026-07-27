 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

THE DAILY DRIVE: 4 big predictions for Detroit's 2026 season

Jul 27, 2026 at 09:53 AM

Lions safety hints at encouraging injury update before training camp

Kory Woods - MLive

July 25, 2026

Detroit Lions 2026 training camp preview: Overcoming injuries at safety

Erik Schlitt – Pride of Detroit

July 25, 2026

Lions S Kerby Joseph offers some reassurance on his health

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

July 25, 2026

Detroit Lions 2026 training camp preview: Nickel sets mean more opportunities for CBs

Erik Schlitt – Pride of Detroit

July 25, 2026

Lions training camp preview: 7 starting battles to watch

Nolan Bianchi - Detroit News

July 27, 2026

2026 Lions training camp preview: Uncertainty surrounds the secondary

Kory Woods - MLive

July 27, 2026

The improbable career of Tom Kennedy, the Detroit Lions' longest-tenured player

Justin Rogers – Detroit Football Network

July 27, 2026

**Detroit Lions place both starting safeties on PUP list**

Staff - Detroit Free Press

July 26, 2026

Lions place 3 players on PUP list, including both starting safeties

Richard Silva - Detroit News

July 26, 2026

Aidan Hutchinson shares behind the scenes video of walkout with Wallen

Adam Graham - Detroit News

July 26, 2026

Top safety duo among Detroit Lions players placed on PUP list ahead of camp

Benjamin Raven - MLive

July 26, 2026

2026 Lions training camp preview: All-Pro is ideal fit to lead LBs into new era

Benjamin Raven - MLive

July 26, 2026

Lions place starting safeties Kerby Joseph, Brian Branch on PUP list

Amos Morale III and Colton Pouncy – The Athletic

July 26, 2026

Lions place trio on PUP list ahead of training camp, including both starting safeties

Justin Rogers – Detroit Football Network

July 26, 2026

15 Detroit Lions entering training camp on the offensive roster bubble

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

July 26, 2026

Kerby Joseph among 3 Detroit Lions players placed on PUP

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

July 26, 2026

Discussion: Where will the Detroit Lions’ offense rank in 2026?

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

July 26, 2026

2026 Lions training camp preview: Did Detroit do enough on the defensive line?

Kory Woods - MLive

July 25, 2026

Aidan Hutchinson joins Morgan Wallen in walkout at Michigan Stadium

Adam Graham - Detroit News

July 24, 2026

2026 Lions training camp preview: It’s finally time to see new-look OL in action

Benjamin Raven – MLive

July 24, 2026

VIDEO: Who is the biggest challenger to Rams in NFC? | 'GMFB'

Good Morning Football - NFL.com

July 24, 2026

Detroit Lions fans predict top-10 season for Sam LaPorta

Erik Schlitt – Pride of Detroit

July 24, 2026

Lions News: 4 big predictions for Detroit’s 2026 season—including a trade

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

July 24, 2026

Detroit Lions 2026 training camp preview: Adapting the LB room

Erik Schlitt – Pride of Detroit

July 24, 2026

10 most polarizing Detroit Lions players of 2026

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

July 24, 2026

Related Content

news

THE DAILY DRIVE: Lions camp preview: Offense's potential pinned to retooled line

news

THE DAILY DRIVE: Why Jared Goff believes Amon-Ra St. Brown is the NFL's best WR

news

THE DAILY DRIVE: Kelvin Sheppard was the talk of the NFL this offseason

news

THE DAILY DRIVE: Rodriguez, with chance to start for Lions, 'feeling great'

news

THE DAILY DRIVE: Lions' O-line reestablishing bully mentality to get back on track

news

THE DAILY DRIVE: Tight-end room can help Lions' offense leverage league trends

news

THE DAILY DRIVE: Why Sam LaPorta could be in for career year

news

THE DAILY DRIVE: Lions see 'tremendous growth' from rookie LB ahead of camp battle for role

news

THE DAILY DRIVE: Lions WR impressing coaches with added athleticism

news

THE DAILY DRIVE: ESPN grades Detroit's offseason as top-10 in NFL

news

THE DAILY DRIVE: Jack Campbell cracks NFL Top 100 list for 1st time

Advertising