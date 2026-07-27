THE DAILY DRIVE: 4 big predictions for Detroit's 2026 season

Kory Woods - MLive
July 25, 2026
Erik Schlitt – Pride of Detroit
July 25, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
July 25, 2026
Erik Schlitt – Pride of Detroit
July 25, 2026
Nolan Bianchi - Detroit News
July 27, 2026
Kory Woods - MLive
July 27, 2026
Justin Rogers – Detroit Football Network
July 27, 2026
Staff - Detroit Free Press
July 26, 2026
Richard Silva - Detroit News
July 26, 2026
Adam Graham - Detroit News
July 26, 2026
Benjamin Raven - MLive
July 26, 2026
Benjamin Raven - MLive
July 26, 2026
Amos Morale III and Colton Pouncy – The Athletic
July 26, 2026
Justin Rogers – Detroit Football Network
July 26, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
July 26, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
July 26, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
July 26, 2026
Kory Woods - MLive
July 25, 2026
Adam Graham - Detroit News
July 24, 2026
Benjamin Raven – MLive
July 24, 2026
Good Morning Football - NFL.com
July 24, 2026
Erik Schlitt – Pride of Detroit
July 24, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
July 24, 2026
Erik Schlitt – Pride of Detroit
July 24, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
July 24, 2026