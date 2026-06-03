 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

THE DAILY DRIVE: Kelvin Sheppard studied top-five defenses from last season to help Lions evolve

Jun 03, 2026 at 10:03 AM

Report: Detroit Lions hire ex-Dolphins GM Chris Grier to front office

Dave Birkett – Detroit Free Press

June 3, 2026

Two new additions could help give Lions star Aidan Hutchinson a break

Rainer Sabin – Detroit Free Press

June 3, 2026

New Lions OC Drew Petzing leaving strong first impression

Eric Woodyard – ESPN.com

June 3, 2026

What we can take from Dan Campbell’s tone about the Lions this offseason

Colton Pouncy – The Athletic

June 3, 2026

Kelvin Sheppard studied top-five defenses from last season to help Lions evolve

Will Burchfield – 97.1 The Ticket

June 3, 2026

Exploring long-term setup of Detroit Lions' defense and where 2027 draft could offer help

Justin Rogers – Detroit Football Network

June 3, 2026

Greg Dortch joined Lions to escape losing: 'Not acceptable here'

Nolan Bianchi - Detroit News

June 2, 2026

Former Lions TE heads to seventh NFL team, landing with NFC East contender

Kory Woods – MLive

June 2, 2026

Lions executive opens up about missing out on the Vikings job and his GM dreams

Kory Woods – MLive

June 2, 2026

Aidan Hutchinson keeps goals high for himself and Lions: ‘It’s just a matter of time’

Benjamin Raven – MLive

June 2, 2026

VIDEO: Lions Defensive Coordinator Kelvin Sheppard talks off-season additions

The Sports Office – Fox 2 Detroit

June 2, 2026

Detroit Lions hire long-time NFL GM to their front office

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 2, 2026

Discussion: Which Detroit Lions player do you wish came out of retirement?

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 2, 2026

Discussion: Where do the Detroit Lions rank in the NFC?

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 2, 2026

Detroit Lions’ biggest need for 2026: Injury luck

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 2, 2026

Related Content

news

THE DAILY DRIVE: A look at the Lions' top options for 'crucial' kick return position

news

THE DAILY DRIVE: Lions rookie tackle soaks up every OTA rep alongside Detroit's veterans

news

THE DAILY DRIVE: What we'll be watching during first Lions OTA practice open to the media

news

THE DAILY DRIVE: New contract, same motivation for Lions LB Jack Campbell

news

THE DAILY DRIVE: Biggest offseason moves for every team on Lions' 2026 schedule

news

THE DAILY DRIVE: Lions draft class tape study recap: What college film revealed about team's picks

news

THE DAILY DRIVE: How the Lions coordinated Jack Campbell's contract announcement with a big-time fan

news

THE DAILY DRIVE: Lions add size at receiver, sign veteran Cedrick Wilson Jr.

news

THE DAILY DRIVE: Dates, times set for Detroit Lions' three preseason games in 2026

news

THE DAILY DRIVE: 5 players who could help Detroit Lions in NFL free agency

news

THE DAILY DRIVE: Must-watch game for every NFL team during the 2026 regular season

Advertising