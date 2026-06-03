THE DAILY DRIVE: Kelvin Sheppard studied top-five defenses from last season to help Lions evolve

Dave Birkett – Detroit Free Press
June 3, 2026
Rainer Sabin – Detroit Free Press
June 3, 2026
Eric Woodyard – ESPN.com
June 3, 2026
Colton Pouncy – The Athletic
June 3, 2026
Will Burchfield – 97.1 The Ticket
June 3, 2026
Justin Rogers – Detroit Football Network
June 3, 2026
Nolan Bianchi - Detroit News
June 2, 2026
Kory Woods – MLive
June 2, 2026
Kory Woods – MLive
June 2, 2026
Benjamin Raven – MLive
June 2, 2026
The Sports Office – Fox 2 Detroit
June 2, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
June 2, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
June 2, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
June 2, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
June 2, 2026