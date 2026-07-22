 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

THE DAILY DRIVE: Kelvin Sheppard was the talk of the NFL this offseason

Jul 22, 2026 at 09:37 AM

**Detroit Lions training camp: 10 players with the most to gain — and lose — this summer**

Colton Pouncy – The Athletic

July 22, 2026

**Hidden Figures: Washington icon Tuiasosopo chasing coaching dreams in second season with Lions**

Justin Rogers – Detroit Football Network

July 22, 2026

**Lions' Sam LaPorta fully cleared from back injury ahead of camp: Report**

Andrew Birkle - Detroit Free Press

July 21, 2026

**'Honolulu Blues' memoir reveals how the Lions shaped one fan's life**

Julie Hinds - Detroit Free Press

July 21, 2026

**Lions’ Pro Bowl tight end reportedly cleared for training camp**

Kory Woods – MLive

July 21, 2026

**Source: Lions' Sam LaPorta (back) fully cleared for training camp**

ESPN Staff – ESPN

July 21, 2026

**VIDEO: Will Lions fly under-the-radar and take back the NFC North? | 'GMFB'**

Jamie Erdahl, Manti Te'o ' and Jahleel Addae – 'Good Morning Football'

July 21, 2026

**VIDEO: Detroit Lions surprise Carman-Ainsworth HS cheer team with 'Touchdown in Your Town' grant**

Ta'Niyah Jordan - WJRT ABC12

July 21, 2026

**VIDEO: Carman-Ainsworth Varsity Cheer earns Detroit Lions “Touchdown in Your Town” Grant**

Austin Szumowicz - WNEM

July 21, 2026

**Lions News: Kelvin Sheppard was the talk of the NFL this offseason**

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

July 21, 2026

**Report: Sam LaPorta fully cleared from injury for Lions training camp**

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

July 21, 2026

**Discussion: Who will be the most improved player at Detroit Lions training camp?**

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

July 21, 2026

**Detroit Lions 2026 training camp preview: DT has upgraded starters, questionable depth**

Erik Schlitt – Pride of Detroit

July 21, 2026

**Ranking every 2026 Detroit Lions player: 20-11**

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

July 21, 2026

**Survey: How many receiving yards will Sam LaPorta have in 2026?**

Erik Schlitt – Pride of Detroit

July 21, 2026

**Top 10 players for the Detroit Lions’ 2026 season: Part 1 (10-6)**

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

July 21, 2026

Related Content

news

THE DAILY DRIVE: Rodriguez, with chance to start for Lions, 'feeling great'

news

THE DAILY DRIVE: Lions' O-line reestablishing bully mentality to get back on track

news

THE DAILY DRIVE: Tight-end room can help Lions' offense leverage league trends

news

THE DAILY DRIVE: Why Sam LaPorta could be in for career year

news

THE DAILY DRIVE: Lions see 'tremendous growth' from rookie LB ahead of camp battle for role

news

THE DAILY DRIVE: Lions WR impressing coaches with added athleticism

news

THE DAILY DRIVE: ESPN grades Detroit's offseason as top-10 in NFL

news

THE DAILY DRIVE: Jack Campbell cracks NFL Top 100 list for 1st time

news

THE DAILY DRIVE: Battle at left guard among most important to watch for Detroit Lions

news

THE DAILY DRIVE: Season-ending injury doesn't sway Lions' faith in draft pick

news

THE DAILY DRIVE: Ranking WR, TE, RB groups for 2026: Best and worst NFL teams

Advertising