THE DAILY DRIVE: Kelvin Sheppard was the talk of the NFL this offseason

Colton Pouncy – The Athletic
July 22, 2026
Justin Rogers – Detroit Football Network
July 22, 2026
Andrew Birkle - Detroit Free Press
July 21, 2026
Julie Hinds - Detroit Free Press
July 21, 2026
Kory Woods – MLive
July 21, 2026
ESPN Staff – ESPN
July 21, 2026
Jamie Erdahl, Manti Te'o ' and Jahleel Addae – 'Good Morning Football'
July 21, 2026
**VIDEO: Detroit Lions surprise Carman-Ainsworth HS cheer team with 'Touchdown in Your Town' grant**
Ta'Niyah Jordan - WJRT ABC12
July 21, 2026
Austin Szumowicz - WNEM
July 21, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
July 21, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
July 21, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
July 21, 2026
Erik Schlitt – Pride of Detroit
July 21, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
July 21, 2026
Erik Schlitt – Pride of Detroit
July 21, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
July 21, 2026