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The Daily Drive

THE DAILY DRIVE: Agnew feeling 'great,' closing in on return from injury

Nov 27, 2018 at 12:39 PM

**Detroit Lions’ Matt Patricia all in with struggling Matthew Stafford**

Carlos Monarrez – Detroit Free Press

November 27, 2018

**Detroit Lions’ Jim Bob Cooter has gone from offensive guru to hot seat**

Dave Birkett – Detroit Free Press

November 27, 2018

**Lions’ Jamal Agnew feeling ‘great,’ closing in on return from injury**

Dave Birkett – Detroit Free Press

November 26, 2018

**Detroit Lions go from one of best WR units to an unidentifiable crew**

Dave Birkett – Detroit Free Press

November 26, 2018

**Detroit Lions put Marvin Jones on IR, leaving WR corps in shambles**

Dave Birkett – Detroit Free Press

November 26, 2018

**Lions' Patricia declines to say he needs more out of Stafford**

Justin Rogers – The Detroit News

November 26, 2018

**Lions' Jamal Agnew hints at late-season return**

Justin Rogers – The Detroit News

November 26, 2018

**Ellington seeking larger role in Lions offense**

Nolan Bianchi – The Detroit News

November 26, 2018

**Lions wide receiver Marvin Jones out for the season**

Justin Rogers – The Detroit News

November 26, 2018

**The Lions really don’t want to say whether Matthew Stafford has regressed**

Kyle Meinke – MLive.com

November 26, 2018

**Lions to place Marvin Jones on injured reserve, too**

Kyle Meinke – MLive.com

November 26, 2018

**5 things to watch: The temperature is heating up on Jim Bob Cooter**

Kyle Meinke – MLive.com

November 26, 2018

**Lions, sans title in 61 years, subject of ignominious 'Jeopardy!' answer**

Michael Rothstein – ESPN.com

November 26, 2018

**Lions receiver Marvin Jones going on IR with knee injury**

Michael Rothstein – ESPN.com

November 26, 2018

**Agnew, Recovering Quickly, Eyeing Return This Season: "It's Just A Matter Of Time Now"**

Will Burchfield – 97.1 The Ticket

November 26, 2018

**Cooter Backs Stafford, Takes Ownership Of Offensive Struggles As Job Security Wanes**

Will Burchfield – 97.1 The Ticket

November 26, 2018

**If the Lions fire Jim Bob Cooter, who are the candidates to replace him?**

Chris Burke – The Athletic (Subscription Required)

November 26, 2018

**ABC To Join ESPN, NFL Network In Broadcasting NFL Draft**

Barry Wilner – The Associated Press

November 26, 2018

**Lions put WR Marvin Jones on injured reserve**

Noah Trister – The Associated Press

November 26, 2018

**Lions WR Marvin Jones (knee) heading to IR**

Herbie Teope – NFL.com

November 26, 2018

**2019 NFL Mock Draft 2.0: Bosa to San Francisco, QBs to Tampa and Denver**

Albert Breer and Kalyn Kahler – The MMQB

November 26, 2018

Week 13 - Opponent Clips - Los Angeles Rams

**Aqib Talib eager to return and provide Rams’ defense a boost**

Lindsey Thiry – ESPN.com

November 27, 2018

**Give Me 5: Top 5 Todd Gurley Plays of 2018**

Clarence Dennis – TheRams.com

November 26, 2018

**Quotes & Notes 11/26/18: Talib, Rams on Striving for Improvement Following the Bye**

Clarence Dennis – TheRams.com

November 26, 2018

**Talib Returns to Practice Field for Rams**

Myles Simmons – TheRams.com

November 26, 2018

**CB Aqib Talib Designated to Return from IR**

Myles Simmons – TheRams.com

November 26, 2018

**Rested Rams and recovered Aqib Talib know what it takes down the stretch**

Gary Klein – LA Times

November 26, 2018

**Rams cornerback Aqib Talib returns to practice field, seems on track to play Sunday**

Rich Hammond – LA Daily News

November 26, 2018

**With Aqib Talib’s return imminent, Rams ‘gotta crank it up a notch’**

Vincent Bonsignore - The Athletic (Subscription Required)

November 26, 2018

**Aqib Talib off Rams’ injured reserve, eyeing Detroit return**

Greg Beacham – The Associated Press

November 26, 2018

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