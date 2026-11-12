Lions vs. Patriots practice report: Nov. 12

|Player
|Position
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game Status
|Kerby Joseph
|S
|Knee
|LP
|FP
|Not Listed
|Out
|Cade Mays
|C
|Ankle
|NP
|NP
|Not Listed
|Out
|D.J. Reed
|CB
|Hip
|NP
|NP
|Not Listed
|Out
|Sione Vaki
|RB
|Ankle
|NP
|NP
|Amon-Ra St. Brown
|WR
|Rib
|LP
|LP
|Brian Branch
|DB
|Hip
|LP
|FP
|Jared Goff
|QB
|Chest
|LP
|FP
|Jacob Saylors
|RB
|Neck/Hamstring
|FP
|FP
|DJ Wonnum
|EDGE
|Concussion
|FP
|FP
*Kerby Joseph, Cade Mays and D.J. Reed are not traveling to Munich and are therefore listed as OUT.