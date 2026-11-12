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Practice Report

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Lions vs. Patriots practice report: Nov. 12

Nov 12, 2026 at 04:00 PM
PlayerPositionInjuryWednesdayThursdayFridayGame Status
Kerby JosephSKneeLPFPNot ListedOut
Cade MaysCAnkleNPNPNot ListedOut
D.J. ReedCBHipNPNPNot ListedOut
Sione VakiRBAnkleNPNP
Amon-Ra St. BrownWRRibLPLP
Brian BranchDBHipLPFP
Jared GoffQBChestLPFP
Jacob SaylorsRBNeck/HamstringFPFP
DJ WonnumEDGEConcussionFPFP

*Kerby Joseph, Cade Mays and D.J. Reed are not traveling to Munich and are therefore listed as OUT.

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