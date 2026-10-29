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Practice Report

Presented by

Lions vs. Vikings practice report: Oct. 29

Oct 29, 2026 at 04:00 PM
PlayerPositionInjuryWednesdayThursdayFridayGame Status
Kerby JosephSKneeLPLP
Ennis Rakestraw Jr.CBAnkleLPLP
Jahmyr GibbsRBShoulderNPFP
Aidan HutchinsonEDGERestNPFP
Alim McNeillDLRestNPFP
Jacob SaylorsRBNeckLPFP
Penei SewellTRestNPFP
Amon-Ra St. BrownWRAnkleNPFP
Tyleik WilliamsDLIllnessNPFP
DJ WonnumEDGERestNPFP

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