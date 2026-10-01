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Practice Report

Presented by

Lions at Panthers practice report: Oct. 1

Oct 01, 2026 at 04:00 PM
PlayerPositionInjuryWednesdayThursdayFridayGame Status
Ben BartchOLFootNPNP
D.J. ReedCBRibLPLP
DJ WonnumEDGEBackNPFP

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