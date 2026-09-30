|Player
|Position
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game Status
|Ben Bartch
|OL
|foot
|NP
|DJ Wonnum
|EDGE
|back
|NP
|D.J. Reed
|CB
|rib
|LP
Practice Report
Presented by
Lions at Panthers practice report: Sept. 30
Sep 30, 2026 at 03:59 PM
|Player
|Position
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game Status
|Ben Bartch
|OL
|foot
|NP
|DJ Wonnum
|EDGE
|back
|NP
|D.J. Reed
|CB
|rib
|LP
Lions vs. Jets practice report for Thursday, September 24.
Lions vs. Jets practice report for Wednesday, September 23.
Lions at Bills practice report for Tuesday, September 15.
Lions at Bills practice report for Monday, September 14.
Lions vs. Saints practice report for Thursday, September 10.