THE DAILY DRIVE: Lions show signs of defensive progress over past month

Carlos Monarrez – Detroit Free Press
December 11, 2018
Dave Birkett – Detroit Free Press
December 10, 2018
Dave Birkett – Detroit Free Press
December 10, 2018
Justin Rogers – The Detroit News
December 10, 2018
Justin Rogers – The Detroit News
December 10, 2018
Justin Rogers – The Detroit News
December 10, 2018
Nate Atkins – MLive.com
December 10, 2018
Kyle Meinke – MLive.com
December 10, 2018
Kyle Meinke – MLive.com
December 10, 2018
Kyle Meinke – MLive.com
December 10, 2018
Michael Rothstein – ESPN.com
December 10, 2018
Will Burchfield – 97.1 The Ticket
December 10, 2018
Noah Trister – The Associated Press
December 10, 2018
Week 15 - Opponent Clips - Buffalo Bills
Kyle Silagyl – BuffaloBills.com
December 11, 2018
Chris Brown – BuffaloBills.com
December 10, 2018
Jay Skurski – Buffalo News
December 10, 2018
Buffalo News
December 10, 2018
Mark Gaughan – Buffalo News
December 10, 2018
Jim Kubiak – Buffalo News
December 10, 2018
Jay Skurski – Buffalo News
December 10, 2018
Jay Skurski – Buffalo News
December 10, 2018
Sal Maiorana – Rochester Democrat & Chronicle
December 10, 2018
Sal Maiorana – Rochester Democrat & Chronicle
December 10, 2018
John Wawrow – The Associated Press
December 10, 2018
Marc Sessler – NFL.com
December 10, 2018