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The Daily Drive

THE DAILY DRIVE: Lions show signs of defensive progress over past month

Dec 11, 2018 at 11:53 AM

**Was the Detroit Lions’ win over Cardinals boring? Well, get used to it**

Carlos Monarrez – Detroit Free Press

December 11, 2018

**Matt Patricia: Lions ‘extremely lucky’ to have Pasqualoni calling ‘D’**

Dave Birkett – Detroit Free Press

December 10, 2018

**Detroit Lions haven’t completely blown chance at high draft pick – yet**

Dave Birkett – Detroit Free Press

December 10, 2018

**Lions keep faint playoff hopes alive, drop 5 slots in draft order**

Justin Rogers – The Detroit News

December 10, 2018

**Four Downs: Injuries derail Ziggy Ansah's potential with Lions**

Justin Rogers – The Detroit News

December 10, 2018

**Lions' Patricia: Pasqualoni remains primary play-caller on defense**

Justin Rogers – The Detroit News

December 10, 2018

**Lions snap counts: Tracy Walker is catching up to Glover Quin**

Nate Atkins – MLive.com

December 10, 2018

**3 things we learned: Lions playoff odds spike…to 1.9 percent**

Kyle Meinke – MLive.com

December 10, 2018

**Zach Zenner was out of football a month ago. Now he’s leading the Lions to victory.**

Kyle Meinke – MLive.com

December 10, 2018

**To tank or not to tank? A Lions question with a clear answer**

Kyle Meinke – MLive.com

December 10, 2018

**Lions show signs of defensive progress over past month**

Michael Rothstein – ESPN.com

December 10, 2018

**Ziggy Ansah Likely Finished As A Lion**

Will Burchfield – 97.1 The Ticket

December 10, 2018

**Zenner a bright spot in Detroit's dull win**

Noah Trister – The Associated Press

December 10, 2018

Week 15 - Opponent Clips - Buffalo Bills

**Bills Today: How Kyle Williams is prepping Tremaine Edmunds for leadership**

Kyle Silagyl – BuffaloBills.com

December 11, 2018

**Quick Hits: Making up for the loss of Matt Milano**

Chris Brown – BuffaloBills.com

December 10, 2018

**Bills get good news on RB injuries, but lose LB Matt Milano for season**

Jay Skurski – Buffalo News

December 10, 2018

**Bills' McDermott on blind side hit to Hauschka: 'No place in football for it'**

Buffalo News

December 10, 2018

**Video Review: A tough day for John Miller against blitz-happy Jets**

Mark Gaughan – Buffalo News

December 10, 2018

**Jim Kubiak: Next stage for Josh Allen is more patience and situational understanding**

Jim Kubiak – Buffalo News

December 10, 2018

**Report: LeSean McCoy to undergo MRI on hamstring injury**

Jay Skurski – Buffalo News

December 10, 2018

**Upon further review: Bills' pass rush doesn't lay a hand on Sam Darnold**

Jay Skurski – Buffalo News

December 10, 2018

**Buffalo Bills defense ranked No. 1 in NFL. Should we be impressed?**

Sal Maiorana – Rochester Democrat & Chronicle

December 10, 2018

**Buffalo Bills linebacker Matt Milano suffered broken leg, is out for season**

Sal Maiorana – Rochester Democrat & Chronicle

December 10, 2018

**Bills linebacker Matt Milano out with broken left leg**

John Wawrow – The Associated Press

December 10, 2018

**Bills coach: No reason for hit on Stephen Hauschka**

Marc Sessler – NFL.com

December 10, 2018

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