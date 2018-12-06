 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

THE DAILY DRIVE: Stafford, Golladay, Ansah show up on Lions injury report

Dec 06, 2018 at 08:43 AM

**Matthew Stafford limited, Devon Kennard out at Detroit Lions practice**

Dave Birkett – Detroit Free Press

December 5, 2018

**The merits of Detroit Lions shutting down Kerryon Johnson for the season**

Dave Birkett – Detroit Free Press

December 5, 2018

**Cardinals coach Steve Wilks explains why he turned down Lions interview**

Dave Birkett – Detroit Free Press

December 5, 2018

**My Detroit Lions wish list: Do Jim Bob Cooter a favor, fire him**

Carlos Monarrez – Detroit Free Press

December 5, 2018

**Detroit Lions place LB Jalen Reeves-Maybin (neck) on injured reserve**

Dave Birkett – Detroit Free Press

December 5, 2018

**Detroit Lions mailbag: Matt Patricia deserves time to right the ship**

Dave Birkett – Detroit Free Press

December 5, 2018

**Cardinals' Wilks explains why he canceled interview with Lions**

Justin Rogers – The Detroit News

December 5, 2018

**Stafford, Golladay, Ansah show up on Lions injury report**

Justin Rogers – The Detroit News

December 5, 2018

**Lions place Jalen Reeves-Maybin on IR, ending his season**

Justin Rogers – The Detroit News

December 5, 2018

**Senior Bowl adds 34 to roster, including plenty of Lions targets**

Nate Atkins – MLive.com

December 5, 2018

**Why Steve Wilks didn’t end up interviewing for Lions coaching job**

Nate Atkins – MLive.com

December 5, 2018

**Matthew Stafford, Kenny Golladay, Kerryon Johnson all on Lions’ injury report**

Kyle Meinke – MLive.com

December 5, 2018

**Lions will remain Detroit’s lone football show with no XFL team coming**

Nate Atkins – MLive.com

December 5, 2018

**Jalen Reeves-Maybin’s season is over for Lions**

Kyle Meinke – MLive.com

December 5, 2018

**5 things to watch Lions: What’s wrong with Darius Slay?**

Kyle Meinke – MLive.com

December 5, 2018

**Lions Film Room: Jim Bob Cooter, those trick plays and missed opportunities**

Josh Cohen – The Athletic (Subscription Required)

December 5, 2018

**Lions put LB Jalen Reeves-Maybin on IR, add DE Eric Lee**

The Associated Press

December 5, 2018

Week 14 - Opponent Clips - Arizona Cardinals

**Josh Rosen Wants To Help Save The World**

Kyle Odegard – AZCardinals.com

December 5, 2018

**Final Blow To Original O-Line: D.J. Humphries To IR; Cardinals Sign Joe Barksdale**

Darren Urban – AZCardinals.com

December 5, 2018

**D.J. Humphries is sixth Arizona Cardinals offensive lineman to go on IR**

Bob McManaman – Arizona Central

December 5, 2018

**Arizona Cardinals vs. Detroit Lions picks, predictions: Who wins Week 14 NFL game?**

Arizona Central

December 5, 2018

**Season over for Arizona Cardinals D.J. Humphries after team sends him to IR**

Arizona Central

December 5, 2018

**Cardinals’ Antoine Bethea bet on himself – and it paid off**

Mark Wright – ESPN.com

December 6, 2018

**Cards put left tackle D.J. Humphries on IR, now down 5 O-line starters**

Josh Weinfuss – ESPN.com

December 5, 2018

**How free-agency failures put the Cardinals in a deep hole**

Josh Weinfuss – ESPN.com

December 5, 2018

**D.J. Humphries is latest Cardinal to go on season-ending IR**

Bob Baum – The Associated Press

December 5, 2018

Related Content

news

THE DAILY DRIVE: Clark oozes leadership. Lions counting on him to make plays, too

news

THE DAILY DRIVE: Lions embrace youth movement as Dan Campbell sets development expectations

news

THE DAILY DRIVE: Lions see 'tremendous growth' from rookie LB Jimmy Rolder

news

THE DAILY DRIVE: Why Lions were right fit for new passing game coordinator Mike Kafka

news

THE DAILY DRIVE: New Lions center feels at home as he learns offense through Jared Goff's eyes

news

THE DAILY DRIVE: Lions aim to evolve defense with more nickel looks this season

news

THE DAILY DRIVE: Retired Lions O-lineman 'fits like a glove' in new coaching role

news

THE DAILY DRIVE: Lions QB Jared Goff 'intentional' in building chemistry with Cade Mays

news

THE DAILY DRIVE: Which Detroit Lions player will have the biggest bounce-back season in 2026?

news

THE DAILY DRIVE: Lions aim for ground game to lead way, while play-action pass must improve

news

THE DAILY DRIVE: Lions OC Drew Petzing leaning on vets as offensive install continues

news

THE DAILY DRIVE: Lions add UDFA rookie WR during OTAS

Advertising