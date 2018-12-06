THE DAILY DRIVE: Stafford, Golladay, Ansah show up on Lions injury report

Dave Birkett – Detroit Free Press
December 5, 2018
Dave Birkett – Detroit Free Press
December 5, 2018
Dave Birkett – Detroit Free Press
December 5, 2018
Carlos Monarrez – Detroit Free Press
December 5, 2018
Dave Birkett – Detroit Free Press
December 5, 2018
Dave Birkett – Detroit Free Press
December 5, 2018
Justin Rogers – The Detroit News
December 5, 2018
Justin Rogers – The Detroit News
December 5, 2018
Justin Rogers – The Detroit News
December 5, 2018
Nate Atkins – MLive.com
December 5, 2018
Nate Atkins – MLive.com
December 5, 2018
Kyle Meinke – MLive.com
December 5, 2018
Nate Atkins – MLive.com
December 5, 2018
Kyle Meinke – MLive.com
December 5, 2018
Kyle Meinke – MLive.com
December 5, 2018
Josh Cohen – The Athletic (Subscription Required)
December 5, 2018
The Associated Press
December 5, 2018
Week 14 - Opponent Clips - Arizona Cardinals
Kyle Odegard – AZCardinals.com
December 5, 2018
Darren Urban – AZCardinals.com
December 5, 2018
Bob McManaman – Arizona Central
December 5, 2018
Arizona Central
December 5, 2018
Arizona Central
December 5, 2018
Mark Wright – ESPN.com
December 6, 2018
Josh Weinfuss – ESPN.com
December 5, 2018
Josh Weinfuss – ESPN.com
December 5, 2018
Bob Baum – The Associated Press
December 5, 2018