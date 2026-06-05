THE DAILY DRIVE: Lions add UDFA rookie WR during OTAS

Rainer Sabin – Detroit Free Press
June 5, 2026
Dave Birkett – Detroit Free Press
June 5, 2026
Aaron Schatz – ESPN.com
June 5, 2026
Kevin Patra– NFL.com
June 5, 2026
Dave Birkett – Detroit Free Press
June 4, 2026
Dave Birkett – Detroit Free Press
June 4, 2026
Dave Birkett – Detroit Free Press
June 4, 2026
Nolan Bianchi - Detroit News
June 4, 2026
Richard Silva - Detroit News
June 4, 2026
Nolan Bianchi - Detroit News
June 4, 2026
John Niyo - Detroit News
June 4, 2026
Kory Woods – MLive
June 4, 2026
Jacob Richman – MLive
June 4, 2026
Jacob Richman – MLive
June 4, 2026
Benjamin Raven – MLive
June 4, 2026
Kory Woods – MLive
June 4, 2026
Eric Woodyard – ESPN.com
June 4, 2026
Colton Pouncy – The Athletic
June 4, 2026
Will Burchfield – 97.1 The Ticket
June 4, 2026
Will Burchfield – 97.1 The Ticket
June 4, 2026
Staff – Associated Press
June 4, 2026
'The Insiders' – NFL.com
June 4, 2026
Pressers and scrums: LaPorta practices, Joseph's health, Gibbs the bellcow, rookie QB impresses, and (non) reaction to Garrett trade
Justin Rogers – Detroit Football Network
June 4, 2026
Justin Rogers – Detroit Football Network
June 4, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
June 4, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
June 4, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
June 4, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
June 4, 2026
Erik Schlitt – Pride of Detroit
June 4, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
June 4, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
June 4, 2026
Jeremy Reisman – Pride of Detroit
June 4, 2026