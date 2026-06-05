 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

THE DAILY DRIVE: Lions add UDFA rookie WR during OTAS

Jun 05, 2026 at 11:34 AM

Detroit Lions losing no sleep over Penei Sewell's move to left tackle

Rainer Sabin – Detroit Free Press

June 5, 2026

Dan Campbell: 'I don't know' what to expect from Lions S Kerby Joseph

Dave Birkett – Detroit Free Press

June 5, 2026

Worst to first: Ranking NFL's most likely turnarounds in 2026

Aaron Schatz – ESPN.com

June 5, 2026

Lions' Dan Campbell: Jahmyr Gibbs is 'going to be our bell cow'

Kevin Patra– NFL.com

June 5, 2026

Lions observations: Sam LaPorta, Terrion Arnold back for OTAs

Dave Birkett – Detroit Free Press

June 4, 2026

After Myles Garrett trade, Lions 'hope we're playing him this year'

Dave Birkett – Detroit Free Press

June 4, 2026

Detroit Lions rookie WR Kendrick Law out for season with torn ACL

Dave Birkett – Detroit Free Press

June 4, 2026

Lions' Dan Campbell sarcastically crowns Rams champs after Garrett move

Nolan Bianchi - Detroit News

June 4, 2026

'Unflappable' Lions QB Luke Altmyer embraces draft snub: 'I needed that'

Richard Silva - Detroit News

June 4, 2026

Jahmyr Gibbs expected to be Lions' 'bell cow' running back in 2026

Nolan Bianchi - Detroit News

June 4, 2026

Niyo: Lions' Penei Sewell tackles new challenge with old-school approach

John Niyo - Detroit News

June 4, 2026

The Detroit Lions’ newest receiver is already the last one off the field

Kory Woods – MLive

June 4, 2026

After ‘Sonic and Knuckles’ separation, Lions tap Jahmyr Gibbs as ‘bell cow’ RB

Jacob Richman – MLive

June 4, 2026

Lions ‘don’t know’ what to expect from All-Pro safety amid injury rehab

Jacob Richman – MLive

June 4, 2026

Lions quickly add WR depth after losing rookie to ACL injury

Benjamin Raven – MLive

June 4, 2026

Detroit Lions rookie WR suffers season-ending injury at OTAs

Kory Woods – MLive

June 4, 2026

Lions 2026 fifth-round pick Kendrick Law tears ACL in practice

Eric Woodyard – ESPN.com

June 4, 2026

Lions OTAs takeaways: Dan Campbell says he just doesn’t know about Kerby Joseph

Colton Pouncy – The Athletic

June 4, 2026

Lions offensive notes: Jahmyr Gibbs running more routes, Jamo focused on catching

Will Burchfield – 97.1 The Ticket

June 4, 2026

Jahmyr Gibbs not sweating his next contract: "I’m just worried about the team and ball"

Will Burchfield – 97.1 The Ticket

June 4, 2026

Lions rookie wide receiver Kendrick Law out for season with torn knee ligament in offseason workout

Staff – Associated Press

June 4, 2026

VIDEO: Dan Campbell on Gibbs: 'Going to be our bell cow now'

'The Insiders' – NFL.com

June 4, 2026

Pressers and scrums: LaPorta practices, Joseph's health, Gibbs the bellcow, rookie QB impresses, and (non) reaction to Garrett trade

Justin Rogers – Detroit Football Network

June 4, 2026

Detroit Lions lose rookie WR Kendrick Law to torn ACL

Justin Rogers – Detroit Football Network

June 4, 2026

Lions RB Jahmyr Gibbs mum on contract negotiations

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 4, 2026

Lions OTA Week 2 observations: News and notes from Thursday’s practice

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 4, 2026

Jahmyr Gibbs to be Detroit Lions’ true workhorse back

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 4, 2026

Lions OTA injury notes, updates: 2 key players return to practice

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 4, 2026

Detroit Lions add UDFA rookie WR during OTAs

Erik Schlitt – Pride of Detroit

June 4, 2026

Lions still ‘don’t know’ future of Kerby Joseph’s injury recovery

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 4, 2026

Detroit Lions lose rookie WR to a torn ACL

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 4, 2026

Discussion: What is the biggest question for Week 2 of Detroit Lions OTAs?

Jeremy Reisman – Pride of Detroit

June 4, 2026

Related Content

news

THE DAILY DRIVE: SI predicting huge year for Detroit in 2026

news

THE DAILY DRIVE: Kelvin Sheppard studied top-five defenses from last season to help Lions evolve

news

THE DAILY DRIVE: A look at the Lions' top options for 'crucial' kick return position

news

THE DAILY DRIVE: Lions rookie tackle soaks up every OTA rep alongside Detroit's veterans

news

THE DAILY DRIVE: What we'll be watching during first Lions OTA practice open to the media

news

THE DAILY DRIVE: New contract, same motivation for Lions LB Jack Campbell

news

THE DAILY DRIVE: Biggest offseason moves for every team on Lions' 2026 schedule

news

THE DAILY DRIVE: Lions draft class tape study recap: What college film revealed about team's picks

news

THE DAILY DRIVE: How the Lions coordinated Jack Campbell's contract announcement with a big-time fan

news

THE DAILY DRIVE: Lions add size at receiver, sign veteran Cedrick Wilson Jr.

news

THE DAILY DRIVE: Dates, times set for Detroit Lions' three preseason games in 2026

Advertising